Le vaciaron la distribuidora: se llevaron cajas de vino, fernet y vodka

Hace un año abrió el local y ahora no tiene nada para vender para las Fiestas porque ladrones lo saquearon.La ilusión navideña de Franco se esfumó. Delincuentes le arrebataron hasta las ganas de seguir. Era la madrugada del martes cuando su teléfono comenzó a sonar. Del otro lado, una chica le alertaba que ladrones habían ingresado a su local de venta de bebidas, ubicado en barrio Argüello, en Córdoba capital.El reloj marcaba las 2:30. Sin dudarlo, salió de su casa y fue hasta la distribuidora. Jamás imaginó encontrar ese escenario: estaba vacío. Solo le dejaron algunas gaseosas y botellas de alcohol que estaban en exposición.El comerciante reveló que le robaron decenas de cajas de vino, fernet y vodka. “Me llevaron tantas cosas que no fue algo de diez minutos”, lamentó Franco, que esperaba tener buenas ventas para las Fiestas, ya que había invertido en stock.Tiene 22 años. Abrió su negocio en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia. La situación epidemiológica lo obligó a reinventarse y se convirtió en distribuidor de bebidas. Ya no tiene ganas de volver a abrir, pero su familia lo empuja a seguir. Su testimonio: