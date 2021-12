Desvalijaron un consultorio de kinesiología: robaron costosa aparatología

Desvalijaron un consultorio de kinesiología, ubicado en Avenida Eva Perón y calle España, en Concordia; estiman que el hecho se habría producido "el domingo por la noche".“Por el momento no sabríamos decir ni confirmar nada sobre los autores del robo. Tenemos entendido que en la Policía tienen visto quién puede llegar a ser, pero no nos confirman nada", comentó auna de las kinesiólogas, Tatiana Belmonte."Nos esforzamos día a día para tener las cosas y trabajar, y que te roben de un día para otro tan rápido, con lo que nos cuesta hacernos de las cosas, es horrible”, lamentó al dar cuenta de su “indignación” por el robo. En el consultorio atienden dos hermanas y el esposo de una de ellas.Respecto de las cosas robadas, la profesional detalló que “se llevaron los equipos de kinesiología, equipos de estética, todo lo que es elementos de rehabilitación para nuestros pacientes". "Además se llevaron ventiladores, equipos de música, pavas eléctricas y dinero”.Asimismo, pidió encarecidamente a la comunidad concordiense que “si la gente se entera de algunas de las cosas robadas o que alguien las ofrece, que no lo compre". "Que nos avise directamente porque principalmente entre lo robado hay un equipo de estética de Lipoláser”, acotó al respecto.Y continuó: "Se llevaron materiales de kinesiología que nadie los ocupa, solamente nosotros los entendemos. Por favor a la gente, si se los van a ofrecer no lo compren”.En cuanto al aparato solo para uso kinesiológico, Belmonte detalló que “es un equipo blanco, es cuadrado, que tiene cuatro cabezales abajo y que si no lo sabés usar, no te sirve”.Finalmente, la kinesióloga dijo que, tras el robo, reforzaron la seguridad. “El herrero está soldando la parte por donde entraron y estamos viendo la colocación de cámaras y alarmas, un poco más de seguridad porque lamentablemente no podemos confiar en nadie”, remató.