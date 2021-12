Amenazas a Policía Federal en Paraná: las pistas y quiénes serían los autores

Las pistas

Los policías federales que estuvieron al frente de las causas por narcotráfico más importantes de los últimos años en Entre Ríos, vienen sufriendo amenazas en panfletos anónimos donde además los acusan de ser cómplices de narcos.Ayer dejaron en la vía pública una falsa bomba con una nota con amenaza de muerte. En horas del mediodía de este martes, cuando un hombre iba junto a un chico caminando por calle Echagüe al 500 de Paraná observó un elemento extraño en la vereda. Se acercó, lo manipuló y vio una nota impresa. Era evidente que se trataba de una especie de bomba de juguete, pero por las palabras amenazantes del texto se dio cuenta que no era una broma. Se dirigió hacia el kiosco de la esquina, le avisó a quien atendía y el kiosquero llamó al 911. Se hizo presente en el lugar el personal de la comisaría Segunda, quien también advirtió que no había peligro alguno con el artefacto, pero de todos modos, cuando dieron intervención a los Bomberos Zapadores, se montó un operativo protocolar de resguardo de la zona. Eran unos tubos plásticos pintados de robo, envueltos en cinta aisladora negra, con unos cables espilarados en los extremos y un reloj roto pegado al medio.El papel tenía impreso en imprenta mayúscula acusaciones de "delincuentes" y "narcos" a jefes e integrantes de la Policía Federal Argentina, tanto al jefe regional como a efectivos de la Delegación Paraná. Los señalaban de "armar causas con gente inocente" entre otras calificaciones, y una macabra advertencia: "Esta vez no pasa nada, la próxima vuelan en pedazos. No vamos a tocar gente inocente".Según publica diario, no es la primera amenaza o acción agraviante de este tipo que se realiza en Paraná contra la Policía Federal. Desde inicio de este año hubo varios episodios, como panfleteadas en la zona del centro de la ciudad señalando a comisarios, oficiales y suboficiales. Incluso, en el primer volante que arrojaron en la vía pública también involucraban al juez federal, pero se ve que luego se arrepintieron y lo sacaron de las amenazas. Uno de los panfletos tirados en una plaza decía “por la salud de nuestros hijos” y “fuera corruptos”.En otro de los papeles arrojados, se hicieron pasar por el narco Elvio Gonzalo Caudana, ya que estaba firmado con las iniciales E.C. y decía: “A poco de volver a las calles, los tengo cercados, domicilios, vehículos”. Lo más grave es que tenían el domicilio al lado del hombre de cada uno de los policías mencionados.A mediados de 2019, fue allanada la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, donde detuvieron al jefe de la misma y a otros integrantes. El de mayor jerarquía, excomisario Marcelo Lepwalts, ya sumó dos condenas, de ocho años y nueve meses de prisión en total, por proteger a narcotraficantes, quedarse con droga, inventar causas con fines extorsivos y cobrar coimas a puestos callejeros. Por aquellos días, otros integrantes fueron trasladados a otros destinos en distintos lugares del país, y uno mantenía vínculo familiar directo con personal que estaba en Paraná.