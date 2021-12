Escalofriante relato: le sacaron a su bebé, la ataron y le pegaron para robarle

Una mujer que había quedado sola con su bebé en su casa de Mendoza vivió una pesadilla: el domingo por la noche fue sorprendida por tres delincuentes que irrumpieron para robarle.



Ocurrió en la localidad de Maipú, en las inmediaciones de un centro comercial y gastronómico, en la que, aseguran, es una zona liberada.



"Mi marido salió y sentí una corrida. Cuando me di cuenta ya estaban adentro", dijo a Los Andes la mujer, de 37 años, quien además relató que la llevaron a su pieza y le ataron las piernas.



Una vez allí empezaron a decirle "dame la plata, dame la plata". Ante la insistencia, la mujer les dijo: "No tenemos plata, lo que ves es lo que hay".



Los asaltantes insatisfechos con la respuesta, respondieron: "No no, vos tenés plata, nos dieron el dato de que vos tenés dólares".



"No tengo plata, no hay dólares. Soy ama de casa, no tengo trabajo", les contestó aterrada.



Luego, la madre del niño de apenas un año, contó que le preguntaron cuándo regresaba su marido, a lo cual expresó que no sabía. Acto seguido, le advirtieron: "Cuando llegue te lo mato".



De allí en más, la virulencia de las reacciones de los delincuentes fue en aumento y decidieron sacarle al pequeño de sus brazos, mientras que ella le pusieron una bolsa en la cabeza e intentaron ahorcarla.



"Me sacaron al bebé de los brazos, uno vino con una bolsa me la puso en la cabeza y me ahorcó. Mientras me gritaban ´la plata, la plata´". Ante la imposibilidad de hablar, la joven les hacía señas de que no tenían el botín que buscaban.



Instantes después, aún sin la respuesta que esperaban, ni el dinero, le quitaron la bolsa y le devolvieron al hijo para seguir revisando cada rincón de la vivienda.



"Llévense todo", les decía, a lo que los delincuentes respondieron "quedate tranquila que nos vamos a llevar todo".



Bajo amenaza permanente, los agresores revisaron por completo la habitación, la cual quedó destrozada.



"Me pegaron todo el tiempo en la cabeza. Tenían un arma. Cuando terminó todo, me fui a bañar y sentí algo pegajoso en la cabeza. Después revisando me di cuenta que tenía lastimado y supongo que me pegaron con el revólver, en el momento no me di cuenta", contó al medio mendocino.



Según manifestó la víctima, el hecho duró aproximadamente 20 minutos. "En un momento me ataron las manos y se fueron. A los pocos segundos llegó mi marido".



"Me habían dejado encerrada en la pieza, no sabía si estaban escondidos, si se habían ido, por eso yo no quería gritar, no quería hacer nada que los pudiera alertar. Ya veo que grito, se enojan y me terminan pegando un tiro a mí o mi esposo", afirmó aterrada.



Sospecha que el movimiento de los vecinos alertó a los delincuentes. "Para mi estaban esperando a mi marido para cargar las cosas en el auto y robar todo junto".



La víctima denunció que en la zona están organizando una unión vecinal y uno de los pedidos constantes es por mayor seguridad.



"Estamos a dos minutos del centro de Maipú, pero estamos en una locación rodeada de fincas, es zona liberada", se quejó.



"Mi caso no es el único, a una vecina le entraron a robar dos veces y la primera le gatillaron. Después hay una chica que vive en un callejón y también fue asaltada. Ella estaba con sus tres hijas", enumeró la nueva víctima.



De acuerdo al modus operandi que utilizan los delincuentes dice que "siempre han sido mujeres cuando hemos estado solas. Están permanentemente mirando".



"Los vecinos saben de donde son los ladrones, por eso hace rato que venimos pidiendo a la municipalidad más seguridad en la zona", concluyó.