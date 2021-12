Artefacto en sede de Policía Federal: “No reviste peligro”, dicen especialistas

Ante la aparición de lo que simulaba ser un supuesto artefacto explosivo junto a una amenaza de bomba, frente a una dependencia de la Policía Federal Argentina, el personal especializado de los Bomberos Zapadores, intervino en el lugar y delimitaron la zona para evitar el tránsito por calle Echagüe, mientras se analizaba el dispositivo hallado.







Uno de los responsables de los Bomberos, comisario Pedro González, explicó a Elonce TV que “encontramos un artefacto que simula ser un explosivo que no reviste peligro alguno”, confirmó el funcionario policial entrerriano y aclaró que “a simple vista, se puede ver que está confeccionado con caños de PVC, un reloj y unos cables. Pero no tiene carga explosiva, ni detonante”, remarcó.







“En la zona, se interrumpió el tránsito, hasta que se estableció que se trataba de un elemento inocuo”, dijo González y agregó que “fue llevado a la Comisaría Segunda y se encuentra en el lugar, hasta hacer el informe y el fiscal ordene qué pericias se deben realizar”, acotó.



El comisario recordó que “se han encontrado otros, pero no es muy común. Lo que se busca, aparentemente, es intimidar, generar una psicosis que en realidad no existe”, explicó sobre la aparición del artefacto.