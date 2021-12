Buscan a joven desaparecido en Paraná: perros pierden el rastro en una esquina

Policiales Buscan a un joven que se ausentó de su domicilio en Paraná



El mensaje de whatsapp

Continúa la búsqueda de Axel González, de 23 años de edad, quien se ausentó este lunes de su domicilio en la ciudad de Paraná. Este martes, efectivos de la Policía realizan rastrillajes en la zona de Blas Parera y Darwin de la capital entrerriana.La tía de Axel, María Silvina Biele, contó aque personal policial se presentó al lugar con perros y tras hacerles oler prendas del joven los canes“Llegan hasta una esquina y no saben para donde seguir”, expresó.Además, agregó: “El celular de Axel está prendido porque su papá le envía whastapp y le llegan, solo que no los lee”. Sumó que la policía pudo acceder al gps del celular y "están rastreando la ubicación lo más rápido posible”.“No sabemos con certeza como estaba vestido ya que su padre no lo vio cuando salió, aparentemente tendría un pantalón negro y una musculosa celeste”, expresó al remarcar que un dato que les llamó la atención fue que “salió sin la moto, dejó la llave de su verdulería y su mochila, siempre andaba con esas cosas y es algo sorpresivo”.Sobre el último contacto que tuvieron con el joven, la tía informó que “Axel le mando un mensaje por WhatsApp a su hermano despidiéndose del padre y pidiéndole perdón”. Biele detalló que el joven es depresivo y en el mes de abril tuvo un intento de suicidio, luego que su mamá falleciera.“Axel estaba en tratamiento, pero luego de un tiempo decidió abandonarlo; constantemente hacia posteos en Facebook sobre la muerte de su mamá, era algo de lo que nunca se pudo recuperar”, sostuvo.Axel es muy querido en el ambiente del futbol y durante el lunes, amigos y conocidos se sumaron a la búsqueda del joven. “Desde las ocho de la mañana de ayer lo buscamos, pero no tenemos nada, la desesperación es muy grande”, mencionó Biele.Al finalizar, la tía destacó: “Tenemos mucho miedo, porque el mensaje que le mando a su padre era de despedida y con el antecedente del intento de suicidio no sabemos que pensar”.Se recordará que el joven mide aproximadamente 1.55 metros, es delgado, de pelo corto y rubio y tiene los ojos de color verde. En el brazo izquierdo posee tatuajes del árbol de la vida, una cruz y un corazón, y otros más en el derecho. Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372).