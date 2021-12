Fue a visitar a su novia y le robaron la moto a plena luz del día en Paraná

Malvivientes robaron una moto de la calle a plena luz del día. Un joven, fue a visitar a su novia y le llevaron el rodado. El lamentable hecho sucedió este domingo en calle Eva Perón, frente al polideportivo de Avenida Ejercito, en la capital entrerriana.“Dejé la moto cerca de las 11 de la mañana en la calle y cuando quise llevar a mi novia al club alrededor de las 13, ya no estaba más”, contó a Elonce TV Tomas Cesar, damnificado. Según manifestó en la cuadra donde ocurrió el hecho no hay cámaras de seguridad.Se trata de una moto marca Gilera, 150Cc, color negra y plateada.“Me compré la moto en febrero, no hace ni un año que la tenía. Te da mucha bronca e impotencia que pasen estas cosas. No vi nada y no se quienes pudieron hacer esto”, señaló.El joven radicó la denuncia y la policía se acercó hasta el domicilio donde ocurrió el robo para entrevistar a los jóvenes. “Lamentablemente no me dieron muchas expectativas. Espero que no la hayan desarmado para venderla”, dijo.Tomas dejó su número de celular y Ante cualquier información se pueden comunicar al: 343 4 384 607.