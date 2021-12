Delincuentes ofrecieron 500.000 pesos a la policía para no ser detenidos

Dos ladrones que fueron descubiertos mientras intentaban ingresar a un taller mecánico del barrio Las Heras, en la ciudad de Mar del Plata, le ofrecieron medio millón de pesos a la policía para que no los detuvieran, lo que finalmente sucedió.



El hecho ocurrió este domingo a la madrugada en la avenida Tetamanti al 800, donde dos hombres, de 38 y 23 años, habían desplegado una escalera para escalar una pared y así poder ingresar a un taller mecánico.



Personal de la comisaría 16°, alertado por la situación, fue hasta el lugar e impidió que los delincuentes concretaran el robo, ya que los encontraron escondidos en el patio interior del taller.



Los ladrones fueron aprehendidos y mientras eran identificados y les leían los derechos, uno de ellos ofreció a la policía 500.000 pesos para que los dejaran en libertad.



Los policías no aceptaron el soborno y denunciaron la situación a la Fiscalía de Flagrancia, desde no solo imputaron a los hombres por “tentativo de hurto agravado por escalamiento”, sino que también por “tentativa de cohecho” y ordenaron que fueran trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán.