Video: Papá Noel justiciero recuperó cartera robada y retuvo al ladrón

Papá Noel se anticipó a la Nochebuena y le entregó a una mujer un regalo inesperado: su propia cartera. En Rosario, un joven disfrazado del personaje icónico de la Navidad se convirtió este domingo en héroe por unos minutos, tras recuperar y devolver aquel elemento, que había sido sustraído por un delincuente al que retuvo hasta que llegó la Policía.El hecho ocurrió en la calle Jujuy, entre Boulevard Oroño y Balcarce, en pleno centro rosarino. El joven, montado sobre una moto que utiliza para trabajar con una aplicación de pedidos a domicilio, según la caja que tiene instalada en la parte trasera del vehículo, salió rápidamente en busca del ladrón, tras registrar toda la secuencia.Después de unos momentos, el inesperado justiciero, vestido con el clásico traje rojo y blanco, atrapó al delincuente y lo redujo sobre una vereda. “No me voy a mover, te doy mi palabra”, suplicó el hombre, boca abajo. “Callate, flaco”, se oyó como respuesta.Así lo mantuvo hasta que llegaron las fuerzas de seguridad. “La Policía no puede ser que tarde lo que tarda”, fue la queja que se escuchó en el video difundido en internet. Mientras, Papá Noel apretaba al delincuente, que no fue identificado, contra el piso, con el celular colgando de su cuello con una cinta, a la espera de su próximo pedido.