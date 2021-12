Muerte de hinchas de River: “Hice todo para evitarlo” dijo camionero entrerriano

Cuatro simpatizantes de River, entre ellos un niño de siete años, murieron hoy cuando el utilitario en el que viajaban se estrelló contra un camión en la ruta provincial 4, a la altura de la localidad santafesina de Nelson, en el momento en el que se dirigían desde el Gran Buenos a Santiago del Estero para la final que iba a disputar esta noche el "Millonario" con Colón.Según informó el sitio, el trágico accidente se produjo en horas de la mañana, a unos 50 kilómetros de la capital santafesina, cuando un Renault Kangoo en el que viajaban las cinco personas, por causas que no se habían determinado, chocó de frente contra un camión.Como producto del impacto, cuatro de los ocupantes del Renault fallecieron en el acto, mientras que una mujer resultó con heridas de consideración.Los cuatro fallecidos son dos hombres, una mujer y un niño de siete años, mientras que no se había brindado datos sobre su identidad.Según la información publicada por el sitio del diariode Rosario, las evidencias recolectadas hasta el momento indicaban que el conductor del utilitario mordió la banquina y se pasó al carril contrario, por lo que el vehículo se estrelló de frente contra el camión.La mujer que sobrevivió al accidente, tras ser rescatada, fue derivada con graves heridas al Hospital Cullen de la capital santafesina, donde quedó internada.Tras ser alertados por otros automovilistas policías de la Comisaría 15 de Nelson, bomberos policiales y médicos en ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), acudieron al lugar.El conductor del camión resultó ileso, aunque se mostró conmocionado."Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase", expresó ael hombre que dijo tener más de quince años de experiencia en las rutas.