Entrenador denunciado por presunto abuso: “No se quiere injuriar a nadie”

Policiales Denunciaron por supuesto abuso a un entrenador y ya dispusieron restricciones

El abogado Leopoldo Cappa se constituyó como querellante en la causa que investiga a un entrenador de pelota a mano del Atlético Echagüe Club de Paraná por el presunto delito de abuso sexual simple, agravado por la calidad de encargado de la educación y guarda."El 14 de diciembre la madre de un menor hizo una denuncia en la comisaría décima, donde denuncia que el profesor de pelota a mano, volviendo de Mendoza a Paraná, lo habría manoseado al menor en sus partes íntimas. Esto tendría cierto asidero en los dichos del menor", indicó el abogado en diálogo conRefirió que la causa está "provisoriamente caratulada como abuso sexual simple, agravado por el rol de educador y guarda" y analizó que podría variar "a estupro por la edad del menor, que es de 14 años, pero eso va a ser materia de investigación".El querellante aclaró que con la denuncia "no se quiere injuriar a nadie" y que "no hay malicia en la madre que hace la denuncia, sino que ante los dichos de su hijo acudió a la Justicia para que el fiscal investigue si hubo o no delito".Sobre los primeros pasos de la causa, señaló que "la fiscal Elizabeth Comas ha trabajado muy bien y rápido", puesto que "al otro día de la denuncia ya estaba solicitada la medida de coerción ante la jueza de Garantías Elisa Zilli, quien dispuso la restricción de acercamiento y comunicación (del denunciado) con el menor y el entorno familiar".En cuanto a cómo tomaron la denuncia las autoridades del Club de la capital entrerriana, indicó que "el presidente del Club Echague se comunicó conmigo y concluyó que debía apartar al entrenador hasta que se esclarezcan los hechos".Finalmente, indicó que ya se pidió la Cámara Gesell para oír al chico y remarcó que "esta va a ser prueba fundamental, porque ahí puede surgir este hecho u otros".