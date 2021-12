Se peleó a trompadas con el novio de su ex y le asestó "machetazo en la cabeza”

Un joven de 25 años que fue detenido en las últimas horas en la localidad platense de Altos de San Lorenzo. Fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia acusado de herir en la cabeza con un machete a la actual pareja de su ex, de 26, tras haber protagonizado ambos una pelea.



El episodio ocurrió frente a la puerta de una casa situada en la calle 25, entre 88 y 89. Una denuncia al 911 alertó sobre la presencia de una persona con un corte en su cabeza tirada en la vereda.



Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó a un hospital cercano, donde este sábado permanecía internado, pero fuera de peligro. El paciente estaba con custodia de agentes de la fuerza de seguridad debido a que fue imputado por hecho.

Según se pudo reconstruir en la investigación, la víctima se encontraba en su casa cuando llegó en un auto la ex pareja de su novia (25), quien lo increpó y de inmediato pasaron a cruzarse golpes de puño.



En un momento en el que se separaron, el agresor fue a la carrera hasta su vehículo y tomó un machete. Regresó al lugar y le aplicó al muchacho de 26 años un golpe con el arma blanca en la cabeza. De todas formas, ambos terminaron lesionados, producto del enfrentamiento.



"También estaba herido el atacante y con manchas de sangre en su cuerpo", contó un vocero policial.



Luego de realizar un operativo cerrojo, el joven de 25 años fue detenido por la Policía en en el cruce de las calles 13 y 72, cuando viajaba en su auto.

Intervino en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 17 de La Plata, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso la apertura de una causa caratulada como "lesiones recíprocas", por lo que ambos protagonistas de la pelea quedaron imputados.



Crónica.com.