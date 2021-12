Banda criminal quemó vivo a un integrante porque se apropió de $13 millones

"La Banda del V6". Así se llama el grupo criminal, dedicado a realizar entraderas en casas de countries, al que pertenecían once personas que fueron detenidas por calcinar, asesinar y enterrar el cadáver de un integrante de su equipo tras una supuesta traición.El nombre que los definía no fue propuesto al azar: se eligió luego de que se llevaran medio millón de dólares de un robo en Nordelta y se compraran una camioneta Volkswagen Amarok V6 cada uno. Las mismas fueron utilizadas durante meses para cometer nuevos asaltos y robarle droga a narcotraficantes para revender.Si bien ese hecho no tuvo consecuencias,La víctima que tenía quemaduras en el 70% de su cuerpo fue identificada como Emanuel Canino Santana. Según se supo más tarde, pertenecía a la banda V6 y fue asesinado pFue su pareja quien había denunciado su desaparición en comisaría 3ra. de Esteban Echeverría y quien aportó a la policía el paradero del hombre, dado que le había enviado su ubicación tiempo antes de ser asesinado.Por el crimen, intervino en la causa el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón, y que encomendó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Vicente la investigación.Fuentes judiciales aseguraron que los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del crimen de "Canino" y establecieron que la propia víctima formaba parte de la organización criminal cuyo líder ordenó su ejecución.En este contexto, se detuvo a once sospechosos. Entre ellos, confirmaron fuentes oficiales, se encuentra el presunto jefe de la banda (Luciano Leonel Gómez, de 27 años), uno de los que ejecutó el delito y hasta un hombre que, desde la cárcel de Florencio Varela, "marcaba" a los narcos a quienes le podían robar droga (identificado como Facundo Ariel Ledesma de 24 años).De acuerdo a las pruebas recabadas, la víctima del asesinato fue convocado con un engaño a una quinta en el partido de Esteban Echeverría el 5 de octubre pasado, donde -según la autopsia- lo prendieron fuego vivo. Luego arrojaron su cadáver calcinado a un descampado del partido de Guernica.Según la investigación, la banda cometía robos en la zona de Nordelta pero también en Villa Centenario y otras localidades de Lomas de Zamora.Además de "León" Gómez y el convicto Ledesma, los investigadores lograron la detención de Nahuel González, que se presume que fue quien llevó engañado a Santana a la quinta de Esteban Echeverría, y de la inspectora de tránsito Pamela Alejandra Roque (35) y Sebastián Daniel Encalada (33), quienes fueron los encargados del alquiler de esa quinta.Según las fuentes, también fueron apresados otros seis presuntos miembros de la organización, durante una serie de allanamientos en los que se secuestraron vehículos de alta gama, relojes, armas de fuego y dinero en efectivo.