Quedó libre un funcionario municipal acusado de grooming y abuso de menores

Un hombre que está acusado de grooming y de abusar de menores en una oficina de la Municipalidad de Puerto Libertad, en Misiones, fue beneficiado con la liberación por un juez subrogante. La decisión judicial sorprendió a los familiares de una adolescente que fue víctima, ya que se enteraron de la medida al verlo caminar por las calles del pueblo.El proceso de excarcelación extraordinario solicitado por el abogado defensor de Sandro Gabriel López (44) fue aceptado la semana pasada por el juez Civil, Comercial y Laboral Juan Francisco Vetter, quien subroga a su par del Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites. El imputado tuvo que depositar 750.000 pesos para abandonar el calabozo y se le fijaron algunas condiciones, entre ellas no acercarse a las víctimas o sus familiares.Al menos una de las víctimas ratificó la acusación en Cámara Gesell y su madre aportó capturas de pantalla de los mensajes que el hombre intercambió con su hija a través del sistema de mensajería de Facebook. Allí le pedía fotos y en otro tramo de la charla le indicaba cómo ingresar a la Municipalidad y llegar a su oficina. Además, le facilitó su número de celular para continuar el contacto por esa vía.La investigación se disparó a fines de abril pasado cuando dos adolescentes denunciaron a López, quien se desempeñaba como jefe de personal en la Municipalidad de Puerto Libertad y era quien gestionaba la ayuda social para las familias más vulnerables. El hombre citaba a las menores a su oficina preferentemente en horas de la tarde, cuando ya no había actividad en el edificio comunal. Allí había instalado un colchón para concretar los ataques sexuales.El caso salió a la luz casi por casualidad. Una de las adolescentes había utilizado el celular de su mamá para hacer las tareas escolares y dejó abierta su cuenta de Facebook. La mujer no tardó en descubrir mensajes inquietantes. "¿No tenés para sacarte fotos? Quiero verte como estás", le había escrito el hombre a la chica.“Cuando entré al chat vi que una persona adulta le pedía fotos eróticas. Y en otra oportunidad le pidió que fuera a su oficina en la Municipalidad. Incluso le mandó una foto e indicó cómo llegar”, contó la madre de una de las víctimas.La investigación judicial se inició el 23 de abril pasado y López estuvo prófugo varios días hasta que finalmente se presentó en el Juzgado y quedó detenido e imputado del delito de abuso sexual y grooming, mientras que la madre de una de las adolescentes fue imputada por promoción de la prostitución.La madre de una de las chicas dijo que su hija se mostró reticente a contarle lo sucedido con el funcionario municipal, pero todo cambió unos días después, cuando la estudiante le reveló toda la trama a una agente de Policía de Puerto Libertad.“Me llamaron de la comisaría y me pidieron que me acercara porque mi hija había contado cosas muy graves que yo no sabía”, recordó. Apenas llegó, se enteró que había sido víctima de abusos sexuales y grooming.El primer contacto de la menor con López había ocurrido dos años antes cuando acompañó a su amiga dos años mayor a verlo. En esa ocasión fue víctima de manoseos por parte de López, según su relato. Además, vio cómo su amiga se quitaba la ropa e ingresaba a una oficina donde había un colchón tirado en el piso. El funcionario llegó a bajarle el pantalón, pero la nena reaccionó y escapó del lugar.La segunda fue radicada por la adolescente que había llevado a su amiga al encuentro de López. La chica reveló que su madre la entregó al funcionario a cambio de ayuda social.La primera decisión de López fue apartar al juez y al fiscal de Instrucción de Puerto Iguazú. El imputado nombró a un abogado que está enemistado con los funcionarios judiciales y así logró que se excusaran de realizar la investigación. Por el sistema de subrogancia, la causa derivó en el juez Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú que ahora decidió dejar en libertad al acusado.