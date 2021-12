Dos autos chocaron en la ruta 12 y terminaron en la banquina

Un siniestro vial entre dos autos ocurrió durante la mañana de este viernes en la ruta 12, sobre el kilómetro 401, en cercanías de la localidad de Crespo. Según informaron fuentes policiales por el hecho no se registraron personas lesionadas.El impacto se dio entre un Chevrolet Cruze, conducido por un joven de Santa Fe, que transitaba por la ruta en sentido Oeste-Este; y un Ford Fiesta, al mando de un ciudadano de 29 años de edad radicado en Crespo, que se desplazaba de Sur a Norte, por una calle interna y con trayectoria perpendicular a la ruta, “con intención de atravesarla”, confirmó a FM Estación Plus Crespo el comisario Maximiliano Alva. Ambos rodados quedaron en la banquina.Afortunadamente, no hubo heridos que demanden el traslado a la guardia médica. Solo se registraron daños materiales.