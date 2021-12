Exigen que acusados por crimen de Bajada Grande sigan detenidos hasta el juicio

Policiales Son dos los detenidos por el crimen de un joven en Bajada Grande

Gonzalo Palacios, de 18 años, fue asesinado de un balazo a la altura de la nuca el 1º de diciembre en Bajada Grande; por el crimen hay dos personas detenidas. A dos semanas del homicidio, familiares y amigos de la víctima encabezaron un pedido de justicia frente a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Paraná, para que los acusados no obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria al que podrían acceder.Nancy Martínez, madre de la víctima. “Que les den perpetua”, completó una tía.“A mi hijo lo mataron como a un perro, él no tenía nada para defenderse”, remarcó la mujer al encabezar el reclamo de justicia por la muerte de Gonzalo.“Que no les den domiciliaria, porque ya se cumplieron los 15 días que pidieron. Queremos que sigan detenidos en Victoria, sin domiciliaria ni tobillera”, insistió la madre del joven asesinado a balazos. Y apuntó que en el hecho de sangre hubo “una tercera persona involucrada”, pero que hasta el momento desconocen quién es.“Ellos pasaron patoteando por el frente de mi casa con un fierro, pero no salió el tiro. El quilombo se armó ahí porque mi hijo estaba en mi casa; ellos pasaron por la esquina de casa después que le dieron la domiciliaria”, comentó la madre de la víctima. Y agregó: “Pasaron a provocar a mi hijo, para que reaccione y salga. Y pasó lo que pasó”.