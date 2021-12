Nenito le pidió a Papá Noel que "vayan a la cárcel" los que robaron en su casa

El martes por la tarde, dos delincuentes irrumpieron en su hogar a plena luz del día y desvalijaron la casa. Fueron registrados por las cámaras de seguridad de vecinos de la zona pero lograron escapar.Silvia Ciganda, la mamá de Santino, contó el mal momento que le toca vivir gracias a la ola de inseguridad que está azotando a la ciudad de Misiones. En su relato, reveló que Santino pidió en su carta a Papa Noel que su familia "recupere los ahorros y que los ladrones vayan presos".“Mis hijos están asustadísimos, Santino es el que más nos moviliza. Le escribió una cartita a Papá Noel pidiéndole que nos devuelvan nuestros ahorros y que vayan los ladrones a la cárcel, eso es lo que más nos entristece. Uno termina valorando que no nos hayan hecho nada, porque por diferencia de minutos no me encontré con los ladrones dentro de mi casa”, relató angustiada la mujer.“Es muy triste, simplemente nos queda agradecer que no nos pasó nada y volver a comenzar de cero. Somos una familia trabajadora, no estamos todo el día en nuestra casa porque trabajamos, nuestros hijos tienen sus actividades, hacemos una vida normal, pero pasan estas cosas y en un minuto te roban todo, la verdad que no tenemos consuelo”, lamentó.