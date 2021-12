Se resistió a que le retengan la moto: “Me bajaron del cuello y me detuvieron”

Video: Operativo de moto terminó con un hecho violento

El hecho fue filmado por vecinos. Ocurrió en jurisdicción de comisaría 16º, este miércoles.



Lucas Quiroga, el hombre que denunció el hecho contó a Códigos que el rodado es de su esposa y que circulaba en la misma “porque iba a hacer un trámite corto, iba a dejarla en el estacionamiento”.



Mencionó que los efectivos le pidieron los papeles y él intentó justificar por qué no los tenía consigo diciéndoles que iba “aquí a la vuelta, vengo a hacer un mandado. Me dijeron que me tenían que retener la moto y yo les indiqué que iba a llamar a mi señora, porque la moto es de ella, para que traiga los papeles y la venga a buscar. Igualmente me expresaron que la iban a retener”.



“Cuando les dije que de la moto no me iba a bajar, me agarraron del cuello, me pegaban como si fuese un delincuente, pero yo no había hecho nada malo”, agregó.



De la misma manera, la mujer de quien denunció el hecho, aseveró: “La moto tiene todos los papeles, cuando él me llamó yo fui enseguida con los papeles y se los entregué al policía. Está todo en regla”.



El hombre opinó que “no es la forma de tratar a una persona para sacarle la moto, me tenía del cuello. Ya estaba morado, y cuando mi señora lo quiso separar, a ella le pegaron un ‘manotazo’”.



Al ser consultado, aportó que no tiene antecedentes delictivos y que vive “laburando todo el día, tengo dos trabajos, vendo verduras, a la tarde trabajo en la escuela de La Baxada, salgo a las 11 de la noche, y al otro día la misma rutina. A mí me cuesta ganar la plata: 12 mil pesos me salió para retirar la moto”.



El hombre entendió que lo que le ocurrió fue “abuso de autoridad, terminé preso en la comisaría 16º. Me largaron porque mi mamá llamó al abogado”.



De acuerdo a lo indicado por el periodista Mauricio Antematten la jefe de comisaría 16º le indicó que “el policía, si el hombre no quiere bajar, está facultado para ejercer la fuerza pública”.



Lucas Quiroga expresó que este jueves pagó la multa. Debió abonar en el juzgado de Faltas, “12 mil pesos” para poder retirar la moto, dijo. Elonce.com