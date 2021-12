Turista hallado muerto en Victoria: qué indican los primeros datos de autopsia

Policiales Hallaron muerto al turista rosarino que era buscado hace nueve días en Victoria

El fiscal Eduardo Guaita reveló los resultados preliminares de la autopsia del turista rosarino que fue buscado durante nueve días en Victoria. Se trata de Roberto Ríos, quien había desaparecido el domingo 5 de diciembre y fue hallado muerto el pasado martes.Según se informó, los trabajos forenses se realizaron en la Morgue de Oro Verde. El funcionario judicial dialogó con AM 980 Radio Victoria y dijo que "por el primer informe proporcionado, se puede indicar que no habría participado otra persona de la muerte". Se le informó que no había lesiones que pudieran estar relacionadas con una muerte violentaSeguidamente, aclaró que, en el momento de hallar al hombre, el cuerpo tenía el tapabocas y la billetera en una de sus prendas de vestir, por lo que se descartaría la posibilidad de un ataque, publicóDe igual manera, todavía restar realizar los exámenes anatomopatógicos y demás estudios para establecer con certezas como murió el hombre.Cabe recordar que su hija, que quienes lo trasladaron en la combi "lo abandonaron" al regreso. Jésica comentó además que su papá no padecía ningún problema de salud en particular que le impidiera poder retornar a su casa.Sin embargo, según el testimonio de Jésica, la coordinadora del grupo que lo trasladó a Victoria se comunicó con ella y le dijo que su papá se había "sentido mal"."La coordinadora me dijo que él se sintió mal, yo vi las cámaras de seguridad y no lo vi mal. Lo vi ingresar al complejo, pero después adentro no porque no tienen cámaras en el interior", explicó.