Crimen del contador Calleja: definen la prórroga de la detención de Morato

El homicidio

Un detenido

Ezequiel Morato, el único detenido por el asesinato del contador Gonzalo Calleja, enfrentará este jueves por la tarde una nueva audiencia para discutir si continúa bajo prisión preventiva en la cárcel de Paraná o si recibe una morigeración.El joven viene detenido desde fines de julio y probablemente no salga en libertad por muchos años, ya que confesó haber participado del crimen de Calleja.Además, Morato viene cumpliendo una prorroga que se le impuso el 3 de noviembre y vence este viernes.La audiencia será hoy, a partir de las 17, y se transmitirá en vivo y en directo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación.La audiencia se realizará en el salón número 1 de los Tribunales de Paraná y será presidida por la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Santiago Alfieri; la querella particular la ejercerán los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti; mientras que sus colegas Eduardo Gerard y Marcelo Franco asistirán al imputado Morato.Gonzalo Calleja fue asesinado el 14 de julio cerca de las 16 en el barrio 1° de Julio de Paraná. Ese día según confesó Morato se reunieron para realizar una transacción de dólares por pesos. Al parecer, no se pusieron de acuerdo en el precio y se produjo el homicidio por ahorcamiento.El cuerpo fue hallado el 15 de julio en el descampado, a unos 8 kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.De inmediato la Policía detuvo a un joven, que luego probó que no estaba en la ciudad. Después cayeron tres personas más junto a Morato. Fiscalía armó una historia sobre una supuesta privación de la libertad que se desmoronó a los pocos días.Ahora, solo Morato está ligado a la causa. Y si bien el joven manifestó que participó otra persona en el crimen, no precisó su nombre.Durante la investigación se logró hallar el Fiat Uno azul de Morato, en el que el fiscal supone que el acusado junto a otras personas, trasladaron a Calleja hasta el lugar donde dejaron el cuerpo.La principal pista de la investigación es que el contador fue asesinado en una situación vinculada a la compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba en paralelo a su empleo en una empresa constructora.