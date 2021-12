Trabajador baleado para robarle la moto: así quedó el casco que le salvó la vida

Barrera en un asalto

Salvado por su casco

Cómo quedó el casco

Fue a trabajar

. El uso del casco es obligatorio, pero es un salvavidas no tan valorado por los motociclistas.Los motociclistas que no usan casco tiene mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. Según las estadísticas 3 de cada 10 usuarios no utilizan casco o lo hacen de manera incorrecta.Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes en la cabeza que pueden ser devastadores. Sin embargo, en un tremendo caso ocurrido este miércoles a la madrugada en Concepción del Uruguay,El hombre transitaba en su moto, cuando observó a otra motocicleta con dos ocupantes a bordo, que, aparentemente, para intimidarlo y poder robarle su vehículo.Momentos después, los delincuentes frenan frente a la moto del trabajador, e insistentemente le piden que se baje., publicóTras el violento asalto a mano armada,contra el trabajador. Los daños en el casco son importantes, pero lo fundamental, es que la bala no alcanzó a herir al hombre y el casco, en este caso,Tras el disparo en la cabeza, el trabajador entregó la moto y su celular, tras lo cual, los delincuentes huyeron. La víctima fue trasladada al hospital de Concepción del Uruguay, donde se estableció queDesde la empresa, donde se desempeña el hombre asaltado, señalaron a este medio: “trabaja hace muchos años, es un colaborador excelente”, aseguraron y agregaron: “