Investigan la muerte de niña atropellada en Gualeguaychú: el conductor es menor

Hace dos meses Gualeguaychú fue sacudida por esta trágica noticia, una nena de 10 años murió tras un incidente vial. Se trata de Micaela Suárez, quien cruzaba por la Av. Artigas cuando fue chocada por un auto y tal impacto le provocó la muerte que se consumó 3 días después, luego de ser atendida en el Hospital Centenario y luego en el San Roque de Paraná.Para recordar su fallecimiento y concientizar acerca de la seguridad vial, Aciverjus pintará este jueves en el lugar una nueva estrella amarilla. En paralelo, avanza la investigación judicial que tendrá que determinar el grado de culpabilidad de quien conducía y chocó a la nena. Se supo que quien manejaba el vehículo que chocó a Micaela es un menor de edad. Asimismo, confirmaron que el mismo estaba habilitado para conducir y que tenía su carnet en regla.En lo que respecta al resultado de las pericias, confirmaron que el menor venía a circulando a 50 kilómetros por hora al momento del choque.En primer lugar, como trascendió el día del hecho, podría tratarse de un accidente. La nena habría cruzado de manera intempestiva por la Av. Artigas, sorprendió al conductor del auto y éste no pudo evitar el choque.Pero por otra parte, se maneja la posibilidad de que no haya sido así, sino que el vehículo haya sobrepasado un colectivo y en ese momento haya impactado contra la nena, provocándole la muerte. Lógicamente, según cual haya sido el episodio concreto que aconteció ese día, la justicia dilucidará el grado de responsabilidad y la pena para el menor involucrado, según lo que expresa el Régimen de Minoridad.Por lo pronto, el joven aún no ha sido imputado, aunque ello podría darse en el transcurso de los próximos dos meses. (Fuente: El Día)