Denunciaron por supuesto abuso a un entrenador y ya dispusieron restricciones

Un entrenador de un conocido club de la capital entrerriana, fue denunciado por abuso por la mamá de un chico de 14 años.El caso fue denunciado por la mamá del adolescente en la Comisaría 10°, y rápidamente tomó intervención la fiscal Sandra de los Milagros Terreno, de la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes del Ministerio Público Fiscal.El caso habría ocurrido durante un viaje entre el entrenador y grupo de jugadores, y se trataría de un abuso sexual simple: un tocamiento en partes íntimas.Este martes 14 hubo una audiencia ante la jueza de Garantías, Elisa Zilli, a pedido del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de aplicar medidas de restricción.La jueza Zilli impuso al entrenador, la “prohibición de acercamiento a un radio inferior a los 200 metros de la vivienda” del adolescente ; también, la “prohibición de acercamiento a cualquier lugar público y/o privado” en el que el menor se encuentre; también el entrenador tiene vedado la “realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores” tanto al menor o su grupo familiar “por sí o por interpósita persona y por cualquier medio”.Las medidas restrictivas fueron aplicadas por la magistrada, a pedido de la Fiscalía, por un plazo de 90 días.Enterado de la situación, el presidente del club, dijo aque la entidad dispuso, “con carácter urgente, medidas respecto a la persona señalada, disponiendo en forma preventiva que no continúe dictando clases en el seno de la institución hasta tanto se aclare esta situación”.“El personal de la secretaría del club atendió a familiares de un jugador, que querían informar de una situación vivida por su hijo menor de edad y un profesor de la disciplina”, explicó el directivo. Al respecto, abundó que se comunicó “telefónicamente con la madre del deportista, con quien acordamos reunirnos hoy miércoles a las 17 en el Club, para que nos informara sobre lo sucedido”.Pero a mediodía de este miércoles “recibí un mensaje de whatsapp, en el que la señora me informaba que, por consejo de su abogado, no concurriría al encuentro acordado, facilitándome el número del mismo para que me contactara”.Efectivamente, el presidente de la institución deportiva se puso en contacto con el abogado Leopoldo Cappa, que asumirá la querella particular en la causa, “quien me confirmó la existencia de una denuncia formal tramitada en sede judicial”, dijo a ERA.“Por lo demás, estando el tema en manos de la Justicia ordinaria, quienes arbitrarán las medidas que correspondan para el esclarecimiento de este hecho, desde el club quedaremos a total disposición para brindar a las autoridades judiciales toda la colaboración que eventualmente se nos requiera”, cerró el dirigente.