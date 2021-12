Un video muestra el momento en que un policía mata a Luciano en Miramar

Qué muestran las imágenes

Cómo fue el crimen de Luciano

Una cámara particular registró el momento en el que un policía le disparó y mató al adolescente de 16 años Luciano Olivera en la ciudad atlántica de Miramar.Las imágenes pertenecen a una cámara particular que registró el momento en el que el policía Maximiliano González, de 25 años, le disparó y mató a Luciano Olivera en la madrugada del viernes pasado en Miramar.Ahora, el equipo de analistas en video a disposición de la fiscal Ana Caro deberá presentar un informe para determinar a qué distancia se hallaba el menor del agente. El video fue divulgado por el diario La Capital de Mar del Plata.El video muestra primero la secuencia completa del hecho y luego una versión editada con zoom e indicaciones. Allí se ve la llegada del patrullero a la Avenida 9, de esa ciudad de la costa atlántica bonaerense, y el descenso de al menos dos policías del vehículo.Luego aparece, por la derecha, la motocicleta Yamaha YBR de Luciano Olivera.Más adelante se observa un fogonazo por encima de la puerta trasera del lado izquierdo del patrullero con la moto aún alejada. Segundos después se ven las chispas de la fricción de la motocicleta cuando derrapa en el asfalto.La escena ocurrió poco antes de las 3.00 de la madrugada del viernes en el cruce de la Avenida 9 y la calle 34 de Miramar.El joven de 16 años murió de un disparo en el tórax. Maximiliano González, el oficial de la Policía Bonaerense acusado de disparar, quedó detenido. En una declaración espontánea dijo que el tiro se le escapó. Luciano volvía a su casa después de festejar fin de año con sus compañeros del club Once Unidos en el que jugaba al fútbol.

Según la versión policial, los agentes intentaron identificar en inmediaciones de plaza local a una persona a bordo de moto tipo Yamaha YBR 125 CC de color roja, que se dio a la fuga.Siempre de acuerdo a la primera versión de la policía, la moto fue interceptada en la calle 9, entre 34 y 32. Allí, uno de los 4 policías sacó su arma y, según declaró, “se le escapa un tiro”.El crimen conmocionó a la ciudad balnearia y derivó en fuertes protestas y el desplazamiento de Edgardo Vulcano, a cargo de la jefatura policial de General Alvarado desde marzo de 2021.