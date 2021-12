Voraz incendio afectó a un desarmadero de autos ubicado sobre Ruta 12

Un incendio de grandes dimensiones afectó un depósito de autopartes ubicado en un descampado sobre Ruta Nacional 12, a unos dos kilómetros del acceso a San Benito.“Fueron siete u ocho autopartes de utilitarios y parte de un colectivo los que se prendieron fuego”, confirmó auno de los bomberos voluntarios del cuartel de Paraná, Pablo Aquino. “Se trabajó para extinguir las llamas y con la colaboración de Bomberos Zapadores para enfriar el metal y que no vuelvan a reiniciar”, explicó en relación al trabajo realizado alrededor de las 10 de este miércoles.Como consecuencia del siniestro, no se reportaron personas heridas o intoxicadas con monóxido de carbono. Fueron tres voluntarios y tres zapadores los que trabajaron para sofocar las llamas en el desarmadero.En tanto, los peritos de Zapadores establecerán las formas y circunstancias en las que se inició el fuego.En la oportunidad, Aquino señaló que “con las altas temperaturas, en esta época se registran muchos incendios de pastizales”. Fue ese sentido que recomendó a los vecinos “que no prendan fuego”. “Hay una ordenanza municipal que penaliza este accionar porque está prohibido quemar el pasto”, aclaró. “Si cortan el pasto, guárdenlo en bolsas de basura y sáquenlas afuera para que sean retiradas por personal municipal de recolección de residuos”, indicó el bombero voluntario.