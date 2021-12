Niño murió ahogado en la pileta de un camping y piden investigar al guardavidas

¿Cómo ocurrió el trágico episodio?

La investigación: el guardavidas en la mira

El martes se confirmó la muerte de Santiago Furlotti Núñez, el nene de 3 años que estaba internado en terapia intensiva con muerte cerebral, tras caer a una pileta en la provincia de San Juan, el domingo pasado. El caso está en investigación: el guardavidas se encuentra en la mira de la Justicia por lo que podría ser imputado en la causa.El martes alrededor de las 15 los médicos del Hospital Guillermo Rawson, donde el menor estaba internado desde el domingo, admitieron que ya no podían hacer más nada debido a que la muerte cerebral que presentaba el nene era irreversible, consignaron distintos medios locales.En medio de ese escenario, los padres de Santiago se despidieron y dieron a conocer la noticia a través de un sentido mensaje: “Su corazón seguirá latiendo en otro niño, sus ojos seguirán viendo del mundo lo que no pudo ver (...). En un mundo lleno de odio y mezquindad, Santiago nos da un ejemplo de valor y amor”. Además, avalaron la intervención del INCUCAI para la ablación de los órganos.El trágico episodio del que Santiago fue víctima fatal ocurrió el domingo pasado alrededor de las 17.30. La familia del menor junto a unos amigos, habían ido al camping del Foro de Abogados, situado en Rivadavia para comer un asado. Según fuentes policiales, en un momento el chico se alejó del grupo y, mientras jugaba, se cayó accidentalmente en un sector de la pileta que tiene aproximadamente 1,20 metros de profundidad.En ese momento -según allegados al camping- el guardavidas estaba leyendo un libro, porque la actividad en la pileta era casi nula. Fueron los gritos de una mujer que estaba cerca, los que advirtieron al guardavidas lo que había sucedido. De inmediato el bañero se arrojó y lo rescató, pero para entonces Santiago ya había estado entre 30 y 40 segundos sumergido y su sistema respiratorio estaba muy afectado.El nene fue asistido en el lugar por la médica del camping y luego por el personal de la ambulancia que llegó al lugar, y continuó con las maniobras de reanimación. Sin embargo, recién en Urgencias del Hospital Rawson lograron reanimarlo con shock eléctrico y potentes fármacos, según los voceros.Aunque había permanecido estable clínicamente, el daño cerebral era un tema sensible. Una tomografía computarizada que se practicó el lunes pasado cerca del mediodía había arrojado que la actividad cerebral era nula. Pese a que el martes por la tarde Santiago mostró una leve actividad neurológica, a las horas se confirmó la peor noticia.La investigación ahora es dirigida por Adrián Riveros, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, con el guardavidas en el centro de la investigación y con posibilidades de ser imputado en la causa, según confirmaron fuentes judiciales.Lo que se intenta determinar es si el hombre actuó con negligencia, es decir, si fue responsabilidad suya no haber evitado que el menor cayera al agua. Para eso serán claves diferentes informes que ya fueron ordenados (la causa en un primer momento estuvo a cargo de un Juzgado Correccional) como el peritaje de Criminalística en el lugar del hecho y las testimoniales de los testigos.Al respecto, una declaración que puede ser importante es la del hermano de la víctima, que tiene 5 años y que se encuentra con atención psicológica, según detalló la familia. El día que ocurrió la tragedia, el hermanito mayor no paraba de hablar del accidente y hasta dibujó la escena puesto que presenció todo el episodio, razón por la que podría ser sometido a cámara Gesell.Otra prueba trascendental que echará luz sobre la investigación es la autopsia que se realizará en la Morgue Judicial.