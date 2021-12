Madre de Lucio apuntó contra el padre: “El término de víctima no le queda bien”

El papá analiza denunciar al Estado

En el marco de una audiencia que se realizó en las últimas horas por el crimen de Lucio Dupuy, el menor de cinco años asesinado a golpes en la provincia de La Pampa, su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien se encuentra detenida, apuntó contra la figura de Cristian Dupuy, su expareja y padre del nene. Según expresó la joven, Dupuy no debe ser considerado como “víctima”.“Quiero aclarar que el término de víctima al progenitor (de Lucio) no le queda nada bien”, dijo Espósito Valenti, imputada por homicidio agravado por el vínculo. El abogado de la querella, José Mario Aguerrido, fue quien reveló dicho detalle ocurrido en la audiencia, cuando el juez Daniel Ralli le preguntó a la imputada si deseaba expresarse.Al recibir esa respuesta, Ralli inmediatamente la interrumpió. “No se refería al tema por el que fue convocada la audiencia y el juez le advirtió que solo podía emitir una manifestación relativa a este trámite”, aclaró Aguerrido sobre la escena de la que fue testigo.Además de los familiares paternos de Lucio, en la audiencia también estuvo presente la segunda de las imputadas, Abigail Páez. Esta última estuvo acompañada por su abogada, Silvina Blanco, mientras que Pablo de Biasi hizo lo propio con Magdalena Espósito Valenti.Durante el trámite, la familia paterna de Lucio pidió que las acusadas no mantengan diálogo dentro del Complejo Penitenciario 1 de San Luis. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud. Aunque las acusadas están en celdas separadas y en un pabellón aparte, pueden hablar a través de las rejas.El abogado de la familia por parte de Cristian Dupuy aseguró que pedirá agravar la calificación y considerar el caso como “crimen de odio de género”.A su vez, el letrado admitió que estudian la posibilidad de “denunciar al Estado”. “Analizamos denunciar ante la Justicia las responsabilidades de diferentes áreas del Estado, debido a omisiones que pudieron haber evitado la muerte del niño”, afirmó Aguerrido.“Entendemos que en determinadas áreas públicas se ha incurrido en errores que, de no haberse producido, tal vez tendríamos otro escenario con respecto al pequeño Lucio”, expresó el abogado del papá del menor asesinado.En ese sentido, afirmó que “claramente hay omisiones anteriores que pudieron evitar este hecho”, y enfatizó que las áreas del Estado “no actuaron para descubrir o detectar el maltrato que sufría Lucio cuando había elementos de sobra”. Fuente: (Tn)