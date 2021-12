Buscan a uruguayo que ingresó a Argentina por el puente Salto Grande

Familiares buscan dar con el paradero de Michel Alexander Costa Almirón, un uruguayo de 25 años que padece de esquizofrenia.



Todo comenzó el pasado lunes 6 de diciembre cuando viajó desde Fray Bentos rumbo a Salto para poder cruzar a Concordia, a través del puente internacional ubicado sobre la represa hidroeléctrica de Salto Grande y dirigirse a la casa de su hermana en Buenos Aires.



Nunca llegó. Y eso que a este recorrido ya lo ha realizado en otras oportunidades pero siempre lo hizo por el puente Fray Bentos - Gualeguaychú. Sus familiares “tienen la certeza de que el martes 7, a las 8:30 de la mañana, cruzó rumbo a Argentina, aunque aún no está claro si lo hizo desde Paysandú o Salto”, dijeron a través de un comunicado.



Costa Almirón sufre de esquizofrenia y de episodios de pérdida de memoria; y si bien lleva en su equipaje su historia clínica y sus medicamentos, sus familiares temen que por alguna razón no los haya tomado, lo que podría haber generado que se encuentre perdido.



Precisaron a El Entre Ríos que se comunicó una persona que vio su búsqueda en redes sociales y aseguró “que presenció cuando Gendarmería lo trasladaba para su asistencia en el hospital de Concepción del Uruguay, luego de que sufriera un desmayo, situación que aún no se pudo comprobar”.



Es importante compartir esta información para poder encontrar a Michel. Su familia está desesperada. Quienes puedan aportar algún dato, deben comunicándose “con la seccional policial más cercana ó al 911 ó al número telefónico de su hermana Sandra 095734081”. Por datos que ayuden a localizarlo, también se pueden dejar mensajes al Wahtsaap +598 91843516.