Internaron a un nene de 5 años por intoxicación con cocaína en Neuquén

Un nene de cinco años fue ingresado el fin de semana al Hospital Heller de Neuquén en estado somnoliento, con aspecto descuidado, junto a su madre, de 38 años, quien no podía responder “coherentemente” a las preguntas del equipo de emergencia del servicio de Pediatría. Tras los análisis de sangre y orina corroboraron que el pequeño tenía una intoxicación por cocaína.



Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmaron que el niño se encuentra estable y que se investiga si los padres tuvieron vinculación con la ingesta de la cocaína. Además, indicaron que se trata de un caso previamente judicializado en el que interviene el Juzgado Número 1.

El personal del centro de salud notificó del hecho a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente, quienes dieron aviso a la Justicia y la jueza Fabiana Vasvari dispuso una orden de restricción perimetral por el término de una semana para los padres del nene.



El caso lo dio a conocer la ex titular del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), Luciana Ortiz Luna, quien explicó que realizó la llamada al 102 para realizar la denuncia y nadie la atendió. En su cuenta de Instagram publicó un video donde señaló: “Ojalá podamos fortalecer este gran servicio que es el 102 y las instituciones que deben trabajar para que los derechos de nuestras personas sean reales”.



En una entrevista radial con un medio local, la profesional relató: “Mis compañeros de guardia me pidieron que de a conocer este caso de intoxicación del niño con cocaína, y viene de la mano con lo que ocurrió hace poquito con Salomón”.

Además, agregó: “En este caso lo que llama la atención es la poca posibilidad de atención que tenemos desde la salud pública para atender este tipo de situaciones. Muchas veces nos encontramos con puertas cerradas. El servicio 102 es excelente pero solo atiende en horarios acotados”. Fuente: (La100radios)