Hallaron muerto al turista rosarino que era buscado hace nueve días en Victoria

Este martes al mediodía, personal de la Jefatura Departamental Victoria, en conjunto con personal de la División de Investigaciones, retomaron la búsqueda y rastrillaje de Roberto Ríos, el turista rosarino desaparecido desde el domingo 5 de diciembre.En este marco, se pidió la colaboración de Bomberos Voluntarios de Victoria para realizar trabajos en una laguna, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.En el lugar, inmediaciones del parque termal, trabajó también personal de criminalística y el fiscal Martín Vechetti.Autoridades policiales confirmaron aque se trata de Roberto Ríos, el turista desaparecido desde el pasado 5 de diciembre cuando viajó a Victoria en una combi para disfrutar de las termas y nunca regresó.Según había comentado su hija, Jésica Ríos, quienes lo trasladaron en la combi "lo abandonaron" al regreso. Jésica comentó además que su papá no padecía ningún problema de salud en particular que le impidiera poder retornar a su casa.Sin embargo, según el testimonio de Jésica, la coordinadora del grupo que lo trasladó a Victoria se comunicó con ella y le dijo que su papá se había "sentido mal"."La coordinadora me dijo que él se sintió mal, yo vi las cámaras de seguridad y no lo vi mal. Lo vi ingresar al complejo, pero después adentro no porque no tienen cámaras en el interior", explicó.