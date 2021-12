“Los de 15 también matan”: dijo el vecino que amenazó a ladrón con un machete

“Es una criatura”

Policiales Ladrón amenazado con un machete es menor y su familia denunció al vecino

“Estaba muy drogado”

Pedido y denuncia

Dos causas paralelas

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Sur de la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. A las 5.28 un joven vestido con un buzo gris y un pantalón negro, pasó en bicicleta por Lavalle al 800 y se detuvo cuando vio estacionado un Peugeot 505. Unos segundos después, abrió la puerta del lado del conductor y se metió en su interior, pero no logró concretar el robo. La sorpresiva reacción del dueño del auto lo puso en jaque y ahora los dos están en la mira de la Justicia.El vecino, que salió armado con un machete para atacar al ladrón, se convirtió en una de las caras que más circuló por las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no había querido hablar. Hasta ahora, que aceptó responder preguntas de TN.De acuerdo a su relato, el despertador suena todos los días a las 5 en su casa porque acostumbra salir a correr unos 50 minutos antes de empezar con sus actividades.Por eso fue que cuando se levantó esa madrugada y pasó frente a la pantalla que le mostraba las imágenes que captaba la cámara que él mismo había instalado en la calle por seguridad, advirtió al intruso dentro de su coche y sin pensar en las consecuencias salió de inmediato a increparlo.“Tenía puesta una capucha, no le iba a pedir el documento”, señaló el hombre a este medio, al ser consultado sobre la edad del delincuente, que tendría 15 años. Según sus palabras, cuando él apareció detrás suyo el chico salió corriendo y lo persiguió unas dos cuadras. Recién entonces, cuando lo alcanzó, lo vio de frente y notó que era un menor de edad. No obstante, remarcó: “Es una criatura, pero con 15 años ya te matan”.En ese sentido, el vecino recordó que en ese momento el adolescente sacó de entre sus ropas un arma blanca y le “tiró dos puntazos”.“Yo creí que tenía un cuchillo pero era un destornillador”, afirmó. Tras esquivar el ataque, fue que empezó a pegarle con el machete que llevaba en la mano.“Le di un planazo en la mano y se le cayó al piso”, contó sobre cómo logró desarmarlo de un solo golpe. Pero aclaró: “Todo el tiempo estaba consciente de lo que hacía. Nunca le pegué con el filo, fueron solo planazos”. Y así, a machetazos, consiguió llevarlo hasta donde estaba colocada la cámara, lo obligó a arrodillarse y pedir disculpas. “El chico no estaba en sus cabales, estaba muy drogado”, agregó.El hombre dejó ir al chico una vez que logró recuperar las cosas que este había querido llevarse de su auto sin llamar a la policía. Todo podría haber terminado allí pero el lunes, cuando volvió a su casa después de haber pasado el día en el río, se enteró que el video de la cámara de seguridad se había vuelto viral y también de que la familia del menor lo había denunciado a él por lesiones.“La mamá del ladrón vino a mi casa a llorar y después me denunció”, sostuvo todavía sorprendido el hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato hasta tanto la Justicia lo notifique oficialmente de la causa en su contra. Y añadió sobre la visita de la mujer: “Lloraba y pedía que disculpara a su hijo, que era la primera vez que robaba”.Por el caso se abrieron dos causas penales que se tramitan en dos fueros distintos. Una, en el Ministerio Público de la Acusación que lleva adelante el fiscal Alejandro Benítez que encuadró los hechos como “lesiones dolosas”.En tanto, el expediente caratulado como “hurto en grado de tentativa” fue girado a la Justicia de Menores, con sede en la ciudad de Santa Fe. Fuente: (Tn)