Seis meses de la desaparición de Guadalupe: la esperanza de su familia

Cómo está la causa a seis meses

Cuáles es la principal hipótesis

Nueva marcha

A seis meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 6 años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en la ciudad de San Luis, la causa está hoy en manos del fuero federal.Los investigadores creen que la pequeña, desaparecida en el barrio 544 Viviendas cuando jugaba con sus primos, primas y su hermano en la vereda de la casa de su abuela, no se encuentra en la provincia y que fue raptada con fines de tráfico de personas.La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero pasó al fuero federal a principios de este mes. “Ahora es oficial que se la llevaron por trata de personas. Hasta antes del traslado al fuero federal se seguía manejando el caso como si la nena se hubiera perdido. Ahora pasó a ser un rapto de persona por trata”, afirmó a TN la tía de la pequeña, Tania Torres.Y añadió: “Sabemos que siguen haciendo rastrillajes y los resultados se lo comunicaban a Yamila” Cialone, la madre de la nena. “Pero ahora no dan muchos informes. Investigan en general”.La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero pasó al fuero federal porque la hipótesis más fuerte que se analiza ahora es que la menor no estaría en la provincia de San Luis.El juez de Instrucción Penal 2, Ariel Parrillis, remitió las actuaciones efectuadas y en trámite a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis, bajo la carátula “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación” por el posible delito de tráfico de personas.El traspaso de la investigación al fuero federal se realizó “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”, según un comunicado del Poder Judicial.Sin embargo, la justicia provincial continuará la tramitación de otros procesos judiciales paralelos para averiguar la posible comisión de delitos no vinculados con la desaparición de Guadalupe.En diálogo con TN, la abuela de Guadalupe, Silvia Domínguez, dijo que “las novedades del caso son las mismas que las del primer día: nada”. “Yo no se a qué juez le entra en la cabeza que tienen que pasar seis meses para recién ahora investigar el secuestro. Se perdió mucho tiempo. Se hizo todo mal, aunque la policía diga lo contrario”, comentó.Como todos los días 14 los familiares y allegados de Guadalupe Lucero realizarán este martes una nueva marcha para pedir por la aparición de la nena. “Será como todos los meses. Saldremos esperando que la gente no se olvide de Guadalupe”, dijo Silvia, la abuela de la pequeña.La convocatoria será a partir de las 18.00 en el centro de la ciudad de San Luis, en el kilómetro 0, en la Plaza Pringles. “Vamos a ir a la sede del Poder Judicial”, precisó la tía de la niña.La causa incluyó 419 allanamientos en la capital puntana y varios procedimientos en otras provincias. Además, se rastrillaron 1.221 sectores, entre baldíos y diques y se secuestraron celulares y computadoras que fueron peritadas, pero sin ninguna pista sobre la nena. También se desarrollaron más de 180 líneas de investigación a partir de 185 denuncias recibidas en los últimos seis meses.