Detuvieron en Victoria a prófugo por el crimen de un empresario santafesino

Sobre el caso

Detuvieron en Victoria a un sujeto de 25 años que era buscado por el crimen de un empresario santafesino. Se trató de Miqueas Julio Córdoba, el que se encontraba prófugo de la Justicia acusado por el homicidio de Héctor Cornalis , el tesorero de una cooperativa láctea que fuera asesinado por encargo en abril de este año.Fuentes policiales de la Jefatura Departamental Victoria informaron que, alrededor de las 5.40 de este martes, los uniformados irrumpieron en una vivienda ubicada en zona de calle Hernandarias -entre Viamonte y Coronel Suarez. Según se indicó, bajo las órdenes del jefe y subjefe de la Departamental, se había diagramado un operativo que inició a las 5 con la concentración de personal y móviles policiales que planificaron un cerrojo en toda la manzana; mientras el personal capacitado de la Guardia Especial realizó la toma de la vivienda en la que se escondía el malviviente. Córdoba había sido vigilado durante toda la noche por el personal de la División Investigaciones en pos de que no se diera a la fuga, mientras se aguardaba la orden judicial librada por el Juez de Garantías, Alejandro Callejas, para autorizar el allanamiento de la vivienda.Una vez que ingresaron al lugar, los funcionarios tomaron posesión del inmueble y lograron la reducción inmediata de cuatro sujetos que se encontraban en el mismo, dando paso al personal del Grupo Especial -comandado por el jefe de Operaciones- y a los investigadores que llevaron adelante -junto a dos testigos- el mandamiento judicial que autorizaba la inmediata detención del prófugo. De acuerdo al parte policial, Córdoba intentó darse a la fuga por los fondos, pero fue reducido y junto a él se logró aprehender a tres sujetos más que también estaban en el interior de la vivienda. De acuerdo a lo informado, son oriundos de la ciudad de Victoria, tienen 30 y 29 años de edad, y se los acusó por el presunto delito de encubrimiento.En la vivienda allanada, además, se procedió al secuestro de 330 gramos de cocaína fraccionada para la venta, dos plantas de cannabis sativa (marihuana), 600 dólares y 45.000 pesos.El procedimiento se llevó a cabo con normalidad y en zona segura, participando del mismo la División Investigaciones de Victoria, la División Robos y Hurtos de la Dirección Investigaciones, con intervención del área de Toxicología para el secuestro de los estupefacientes, todo con conocimiento del Dr. Alejandro callejas, desde donde se dispuso el traslado de los aprehendidos a la sede de la Jefatura Departamental, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia.Miqueas Julio Córdoba, quien es oriundo de la localidad de San Benito (departamento Paraná), estaba sindicado como uno de los autores del secuestro y asesinato a golpes de Héctor Cornalis , de 56 años y tesorero de una cooperativa láctea, ocurrido el 16 de abril de este año en la entrada de una fábrica de quesos del departamento Castellanos (Santa Fe).De acuerdo al parte policial, Córdoba es un ex convicto, condenado a fines de 2019 en la megacausa por narcotráfico que involucró al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, y por la cual había recuperado su libertad el 20 de diciembre de 2019 cuando el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná lo declaró culpable por el delito de "comercialización de estupefacientes" en carácter de "partícipe secundario" y le impuso pena de tres años de ejecución condicional.El mismo era buscado por haber tomado parte en el secuestro y asesinato del tesorero junto a otras dos personas, quienes lo esperaron la madrugada del 16 de abril, escondidos en la entrada a la planta láctea que está sobre la ruta provincial 13, en la localidad de Eustolia, en el departamento santafesino de Castellanos. Los tres hombres lo tomaron por sorpresa, en medio de la oscuridad y lo obligaron a subir a su auto, en el cual emprendieron viaje a María Juana; pero luego de un atraco frustrado, Cornalis fue asesinado a golpes y su cuerpo fue hallado dentro de su vehículo en un camino rural, a pocos kilómetros de Colonia Cello.