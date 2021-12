Crimen de Lucio: rechazan pedido para evitar que las acusadas hablen entre ellas

Condiciones más rigurosas

Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez, las dos detenidas por el crimen de Lucio Dupuy, podrán seguir hablando entre ellas en la cárcel de San Luis donde están alojadas, según dispuso el juez que entiende en la causa.La decisión fue adoptada por el magistrado de Control, Daniel Ralli, durante una audiencia celebrada este lunes, informó El Diario de La Pampa.El planteo para evitar que la madre de Lucio y su pareja hablen entre ellas en la cárcel de San Luis donde están alojados había sido presentado por el abogado de la familia del nene, José Mario Aguerrido.“El pedido concreto fue que se impidiera la comunicación entre ellas. Pero el juez no accedió”, dijo el letrado.El pedido de Aguerrido tuvo el respaldo de la fiscal Verónica Ferrero y de la asesora de menores y el rechazo de la defensora Silvina Blanco (que patrocina a Páez) y del defensor Pablo de Biasi, que defiende a Espósito Valenti.La decisión del juez se fundamentó en las condiciones del edificio carcelario en la que están alojadas ambas sospechosas, que impide adoptar otra medida restrictiva o de aislamiento, más allá de que ocupen celdas diferentes.El planteo del abogado de la familia de Lucio, cuyo asesinato a golpes ocurrió el 26 de noviembre en Santa Rosa, La Pampa, buscaba imponer condiciones carcelarias más rigurosas y evitar la comunicación entre ambas imputadas detenidas con prisión preventiva hasta la fecha del juicio oral. De esa manera, se pretendía evitar que ambas puedan pactar una versión falsa de los hechos.Espósito Valenti y Páez están alojadas en el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis. Se encuentran en celdas separadas, pero en un pabellón en el que solo hay una tercera detenida. Según el periódico pampeano, tienen posibilidades de hablar entre ellas.La semana pasada, ambas mujeres recibieron visitas, se anotaron para terminar el secundario en la cárcel y comenzaron a convivir con otra interna, elegida por las autoridades penitenciarias para que las ayude a introducirse en el mundo carcelario. Según trascendió, la tercera detenida habría asesinado a su propio hijo.El protocolo del penal establece que las nuevas internas deben pasar siete días de aislamiento. En ese lapso se les explica cómo es la vida dentro de la prisión y se las mantiene sin contacto con el resto de la población carcelaria para evitar inconvenientes.Silvina Blanco Gómez, defensora de Abigaíl Páez, dijo que ambas detenidas tienen una hora de esparcimiento para tener contacto con la luz del día.“Por lo que me ha sido informado, allí también están alejadas del resto. En el espacio común permanecen con la celda abierta y luego, en los horarios que el Servicio Penitenciario dispone, las puertas se cierran y están solas”, indicó citada por el diario.En tanto, el horario de visitas es de 9.00 a 13.00. Ambas cuentan con el mismo régimen que el resto de las detenidas.“La mamá de Abigaíl (Érica Frydlender) pudo viajar y verla. La notó bien. Todavía no he tenido un contacto profundo con ella, solamente un contacto personal cuando fui notificada por la detención de ambas”, indicó.Y concluyó: “Pueden comunicarse con sus familias, más teniendo en cuenta que están lejos. También poseen una hora para esparcirse. Pueden estudiar, trabajar. Es decir, en principio, si el Servicio Penitenciario lo permite no hay ningún problema”. Fuente: (Tn)