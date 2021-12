Auto se incendió en plena marcha: “logré salir a tiempo”, dijo el conductor

Un automóvil Citroën Xsara Picasso fue consumido por las llamas esta mañana en Paraná en calle Petrona Rosende. El conductor, José María Dumois, valoró aque “el auto se incendió cuando estaba entrando a mi casa, aún no se sabe que originó el fuego”.El hombre indicó que el rodado es naftero y además funciona gas. “Lo llamativo es que el tubo de gas estaba vacío y no fallaba nada en el auto, es inexplicable”, añadió. Además, sostuvo que el fuego se expandió rápidamente y en segundos ya se había quemado por completo: “Llegué a bajarme a tiempo y por suerte venia solo”, dijo Dumois.En este sentido, agregó que “los bomberos llegaron rápido y por suerte los vecinos con sus matafuegos lo comenzaron a apagar, todos me ayudaron”.Finalmente, indicó que “ahora tengo que realizar los trámites en el seguro y saber cómo sigue todo”.