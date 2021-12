Cayó un árbol en área de juegos: niña está grave y hay otros cuatro internados

Una niña de 8 años se encuentra internada "en estado reservado" y otros cuatro chicos fueron ingresados en el el Hospital del Niño Jesús, de San Miguel de Tucumán, luego de que un árbol cayera sobre ellos en un área de juegos del Parque Avellaneda, de la capital provincial.Según le informaron testigos a Contexto Tucumán, cerca de las 15 de este domingo el árbol se desplomó sobre el lugar en el que jugaban los niños en un área que pertenecía a un bar ubicado dentro del parque.Mientras quienes se encontraban en el lugar corrían desesperadamente troncos y ramas de encima de los chicos, llegó el personal médico, que realizó las primeras tareas de cuidados y trasladó a los heridos a una Maternidad cercana. Luego, fueron derivados al nosocomio en el que permanecen ingresados.Por la noche, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán dio a conocer los partes de cada uno de los chicos. Una nena de 8 años presenta el cuadro más grave, ya que sufrió un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y fractura de miembro inferior derecho. Permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en estado reservado.Los otros heridos son: un niño de 3 años con politraumatismo y fractura de miembro superior izquierdo; una niña 5 años con traumatismo encéfalo craneano; un niño 5 años con politraumatismo leve; y una niña de 3 años con heridas menores, estable.Carlos Arnedo, titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, responsabilizó al bar de lo ocurrido."Trabajamos los 365 días en el arbolado urbano, pero hay cuestiones de la naturaleza que nos superan. Lamentablemente, (esto) fue por cuestiones naturales. El árbol cayó dentro de los 10.000 metros cuadrados (m2) que le corresponden al concesionario, el bar Mirasoles. Tienen la responsabilidad del funcionamiento y del mantenimiento de la superficie que tiene como concesión, más allá de la estructura del bar”, manifestó el funcionario en declaraciones a La Gaceta.Por otro lado, la prensa local denunció que un cartel que señalaba que los juegos infantiles eran un "espacio exclusivo" de Mirasoles desapareció luego de que retiraran a los niños heridos.Germán Alfaro, intendente de la capital tucumana, visitó más tarde a las familias de los chicos internados que presentan cuadros más graves.“En la tarde de hoy visité, junto con el director de Salud, César Cleimberg, a los papás de los dos niños que se encuentran en estado más delicado y me puse a disposición de ellos, y también me interioricé sobre el estado de salud de los otros tres niños que sufrieron heridas leves”, informó en su cuenta de Twitter.Luego, aseguró que “la Municipalidad acompañará a estas familias en todo lo que necesiten"."Esta es una situación dolorosa y, como padre que soy, me pongo en lugar de los papás de estos niños y entiendo la difícil situación que están pasando, por lo que me puse a disposición de todas las familias para lo que sea necesario”, agregó Alfaro.Y finalizó: “Se analizará a fondo lo ocurrido en el parque Avellaneda a los fines de que no se repitan estos hechos”.