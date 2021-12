Tragedia en Salta: un hombre murió armando el arbolito de Navidad

Foto: Ilustrativa

Un joven, mientras armaba el árbol junto a toda su familia, recibió una descarga eléctrica que hizo que cayera desplomado al piso, acabando con su vida al instante. Su familia aseguró que intentó asistirlo y rápidamente lo trasladó en un taxi de un vecino al hospital Papa Francisco, pero llegó sin signos vitales.



El padre de la víctima, Ramón Valencia, dio su testimonio a un medio de comunicación local en el día del adiós al joven y dijo: “El patrullero no vino rápido, en el hospital nos dieron muy mala atención, no lo quisieron atender rápido”. Conmovido por la tragedia, dio detalles acerca del momento en que sucedió el desafortunado hecho. Expresó que su hijo se encontraba descalzo, el piso estaba mojado y aparentemente tocó una zapatilla eléctrica, momento en el que le agarró la corriente.



“Nosotros salimos a llamar al 911 pero nunca llegó, ellos dicen que si llegaron, pero no. Nosotros con un vecino lo llevamos al hospital”, sumó. Además de eso, aclaró: “La ambulancia llegó cuando mi hijo estaba en el hospital, mala atención no sé si es porque uno es pobre o porque será. Mi hijo ya estaba sin vida”. Asimismo, agregó al relato que la corriente le pegó también a su nieta pero no le causó tanto daño como a su hijo. El muchacho tenía 36 años y murió de un paro cardiorrespiratorio.



El padre de la víctima aseguró que todos en su familia trabajan como albañiles. El muchacho fallecido, por su parte, tenía cuatro hijos.