Denuncias cruzadas: ella desvalijó la casa al irse y él la acusó por robo

Foto: Una pareja recientemente separada radicó denuncias cruzadas.- Crédito: Reporte 100.7

Una pareja recientemente separada radicó denuncias cruzadas en sede de comisaría tercera de Paraná: ella informó que se retiraba del domicilio cansada de malos tratos que recibía de parte de su pareja, y él expuso al día siguiente que le habían desvalijado la casa.



“Esta pareja tenía problemas de convivencia desde hace un tiempo; hasta que la mujer cansada de los malos tratos decidió retirarse del domicilio y lo informó en la comisaría, y al día siguiente el hombre se presentó para denunciar que ella se había llevado el televisor, el sommier, los muebles y electrodomésticos”, explicó a Elonce el subcomisario Lucas Acosta. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Carlos María Onetti del barrio Gazzano de Paraná.



Consultado al jefe de la comisaría tercera cómo se resuelven este tipo de conflictos, el mismo indicó que se dio intervención a la Fiscalía de Atención Primaria, desde donde se dispondrán las acciones a seguir.





Sobre el régimen de comunidad de bienes



Todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pasan a formar parte de una masa común (comunidad) que pertenece a ambos, sin importar cuál de los dos los haya adquirido. Estos bienes se llaman gananciales: se trata de los que adquiere la pareja una vez que se casa. No importa si lo compró uno de ellos, el bien pertenece a los dos.



Además de lo gananciales, están los bienes propios de cada cónyuge (los que tenía antes de casarse) que no forman parte de esa masa o comunidad.



Si no se puede demostrar de quién es un bien, se considera que es de ambos, por mitades.