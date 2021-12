Un hombre atropelló y mató a un perro con una retroexcavadora

Un hombre atropelló y mató a un perro que se peleaba con otro en la calle con una máquina retroexcavadora. El extraño y violento hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo y quedó registrado por cámaras de seguridad.Según contó la dueña del animal fallecido, Sam era un ovejero alemán de 14 años que se le escapó de la casa, salió a la vereda y protagonizó una pelea con un can más pequeño.“Primero vino un chico y le tiró un cascote para separarlos y después esta persona vino con una máquina, lo atropelló y lo mató”, alcanzó a explicar la mujer.El perro llegó a caminar unos pasos hasta la casa y allí “agonizó un poquito y se murió”, relató la vecina y señaló que el autor del ataque “se fue, no hubo arrepentimiento”.“Según parece quería separar a los perritos pero esa no es la forma”, dijo sobre un posible motivo del conductor de la máquina pesada, que pertenecería a una empresa que está haciendo las cloacas en esa localidad, informó.