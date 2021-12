Ofrecen $1.000.000 por datos sobre asesino de policía, prófugo hace 13 años

Foto: Jorge Luis Martínez Caballero

El crimen ocurrió en septiembre de 2008 y desde entonces el asesino está prófugo, impune. A más de 13 años de la muerte del policía Walter José Molfesse, que fue apuñalado por un hombre de nacionalidad paraguaya, el Ministerio de Seguridad decidió duplicar la recompensa para quienes aporten información que permita dar con el asesino.



A través de la Resolución 561/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con la firma de Aníbal Fernández, se elevó a un millón de pesos la recompensa oportunamente ofrecida, destinada a "aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión de Jorge Luis Martínez Caballero, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el día 10 de septiembre de 2008".



Los investigadores sospechan que desde entonces el asesino se oculta en Paraguay, bajo el amparo de un pariente vinculado al narcotráfico.



No es la primera vez que se ofrece una recompensa por la captura de Martínez Caballero. En marzo de 2009, el Ministerio de Seguridad bonaerense puso una recompensa de 70.000 pesos para aquellos que aporten datos sobre su paradero. En 2018, durante la gestión de Patricia Bullrich, se elevó a $ 250.000 y un año más tarde se incrementó a $ 500.000.



Mediante un oficio del 18 de junio de 2021, la fiscalía que interviene en el caso solicitó que se dispongan los medios necesarios para incrementar el monto de ofrecimiento de recompensa.



En la resolución se precisó que las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, al número de acceso rápido 134.



Además se indicó que el pago de la recompensa será realizado en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe el representante del Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante.



El caso

Todo ocurrió el 7 de septiembre de 2008, cuando Walter José Molfesse, de 26 años, a pedido de su suegra, intentó separar a dos vecinos que se peleaban en Lomas del Mirador.



Según el relato de los testigos, en ese momento, apareció una tercera persona, de nacionalidad paraguaya, y le dio un puntazo en la axila izquierda.



"Mi hijo murió desangrado porque la ambulancia tardó más de media hora en llegar", le contaría a Clarín la mamá de Molfesse al año del crimen de su hijo, que acababa de ser padre cuando lo mataron.



Tras el asesinato, Martínez Caballero -que por entonces tenía 23 años- desapareció del barrio y escapó a Paraguay. Lo último que se supo de su paradero es que estaba oculto en una hacienda de la localidad paraguaya de Lima, de un pariente suyo dueño de plantaciones de marihuana. Sin embargo, las autoridades aún no han logrado su detención.







Otras dos recompensas





El Ministerio de Seguridad también ofreció recompensa a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la detención de un pastor evangélico imputado de asesinar a una joven de un escopetazo en González Catán y de un joven venezolano acusado de abuso sexual.



A través de la Resolución 560/2021, publicada en el Boletín Oficial, la cartera de seguridad ofreció un millón de pesos a aquellas personas que sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Paulo Roberto González, alias “el viejo paraguayo" o "el pastor", sobre quien pesa orden de detención desde el día 26 de junio de 2020, y orden de captura nacional e internacional desde el día 08 de julio de 2020.



González (63), pastor evangélico, está acusado de asesinar de un escopetazo a Fabiana Carolina Pérez, de 23 años, en González Catán.



El fatal hecho ocurrió el 22 de junio del año pasado, luego de una disputa entre vecinos. De acuerdo a la crónica policial, todo se inició cuando la hija del pastor González le contó a su padre que tenía problemas con Gabriel Machuca, pareja de Pérez.



Machuca habría ido a la casa de la hija de González y allí comenzó una discusión que no se precisaron los detalles. La mujer, una vez que Machuca se fue hacía su casa, llamó a González y le relató lo que había sucedido.



El pastor tomó su escopeta y se dirigió a la casa de la familia de Machuca, donde la pareja vivía junto a sus dos hijos. Desde la vereda, primero los amenazó mientras a los gritos le pedía al hombre que saliera a la calle.



Como Machuca no salió, González rompió la puerta de la casa de una patada y comenzó a disparar hiriendo a Fabiana Pérez. Con la ayuda de vecinos fue llevaba a una clínica de Isidro Casanova, donde falleció horas después.



A González se lo acusa por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio.



En ese momento, la hermana de la víctima señaló: "La hija de González incentivó a su padre para que dispare contra la casa. De hecho, una vez que asesinó a mi hermana, salió afuera a buscar a Machuca para matarlo. Lo vio correr y gatilló para matarlo por la espalda. Estaba poseído".



En otro orden, el Ministerio de Seguridad también ofreció un millón de pesos de recompensa para quien brinde datos que permitan la detención de Edwar Isaac Palma Carrasquero, un joven de nacionalidad venezolana, sobre quien pesa un pedido de captura nacional desde el 24 de junio de 2021, e internacional desde el día 28 de julio de 2021.



El joven de 23 años está imputado en una causa por presunto abuso sexual.