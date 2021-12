Citan a declaración de imputado a médico de Paraná denunciado por abusos

El médico dermatólogo Jorge Luis Daichman fue citado a declaración de imputado en el que se le formularán los cargos por presunto abuso sexual simple en perjuicio de dos mujeres, quienes denunciaron haber sufrido tocamientos cuando acudieron a su consultorio ubicado en calle Corrientes al 500, en Paraná.El especialista deberá presentarse en Tribunales el 21 de diciembre, a las 10. La citación fue dispuesta por la fiscal de la causa, Valeria Vilchez, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná. Además, la acusadora solicitó que personal idóneo del Departamento Médico Forense examine al imputado conforme las disposiciones de los artículo 70 y 204 inciso c) punto 5 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.Según publica, Daichman llegó a acumular 15 denuncias en su contra, pero logró llegar a acuerdos con la mayoría de las denunciantes para evitar agravar su situación. No obstante, dos denunciantes rechazaron cualquier negociación que no implique un reconocimiento del delito por parte del galeno. Es así que la causa continuó respecto de dos mujeres, una de las cuales es la joven Candela F. quien dio cuenta de su caso el año pasado a través de Twitter.La citación del profesional se da luego de que rechazara un juicio abreviado en el que se le ofreció reconocer los delitos y aceptar una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.La primera denuncia contra el médico fue a mediados de mayo de 2020 y la realizó Candela, una joven de 20 años que había asistido a una atención en el consultorio ubicado en calle Corrientes al 500.“Fui a una consulta al médico y jamás imaginé que me iba a pasar una situación similar a esta. Fui por unos sarpullidos en los brazos y por ende me tenía que sacar la camisa. Quedé en corpiño. Él salió con otro tema fuera de lugar y me tocó las tetas; quiso correr mi ropa interior y demás cosas que no puedo contar. Por suerte no llegó a mayores; no hubo violación, fue un abuso”, contó Candela el 14 de mayo de 2020.Al principio de la investigación Daichman designó como defensor al abogado Humberto Franchi. Luego cambió de defensor y nombró al abogado Patricio Cozzi.El 21 de diciembre deberá concurrir a Fiscalía donde se le imputarán cuatro hechos ocurridos entre 2017 y 2020 en perjuicio de dos mujeres, quienes relataron que cuando estaban siendo revisadas en una consulta médica Daichman avanzó con tocamientos en zonas íntimas.