Crimen de Nahiara: reclaman que Lescano cumpla prisión efectiva

Miguel Cristo, padre de Nahiara Cristo, fue condenado a prisión perpetua, mientras que la madrastra de la menor, Yanina Lescano, fue condenada a 16 años de prisión. El tribunal encontró como víctima a la niña Nahiara, quien murió tras una sucesión de padecimientos atroces a temprana edad.“Nahiara también era mujer, y tampoco se respetó el derecho del niño. No sé en qué se basa la justicia. No porque Yanina esté embarazada, porque sea embarazo de alto riesgo, a van a dejar que esté en la casa; ella debería cumplir igual, en la cárcel, a la pena”, puso relevancia la hermana de la hermana de la pequeña, ya fallecida.“¿Uno sólo tiene que pagar la injusticia que hicieron dos personas?”, se preguntó.La otra familiar de Lescano dijo que “nunca supieron” lo que estaba sucediendo. Y agregó que ellos “nunca supimos lo que estaba pasando Nahiara. Rompimos puertas y entramos a salvarla, porque cada vez que fuimos a golpear las puertas nos decían que no estaba y era que la tenían atada, como dijo el médico forense. Era una bebé de dos años, no se supo defender”.“Mi hermana murió en 2017, Nahiara había nacido en 2016. El papá quedó a cargo de las dos nenas: Hay una hermana de Nahiara, más grande que ella. Le dijimos que lo apoyábamos en lo que necesitara, lo mismo le dijo su familia; él iba a casa con las nenas, pero cuando se juntó con Lescano no fue más; nunca estaba en su casa, no la podíamos ver a la nena”. La otra chiquita (ahora de 12 años) “no quiso irse a vivir con su papá, se quedó con sus abuelos”. Después de los hechos lamentables, Nahiara, su hermanita siguió viviendo con sus abuelos.Ahora, los familiares de Nahiara piden la “tenencia compartida entre abuelos paternos y nosotros, su familia materna”, de su hermanita. Está interviniendo el Copnaf.Carlos Quinteros es el abuelo materno de Nahiara. “Él sufrió mucho la muerte de su hija y se había aferrado a sus dos nietas. Él tuvo problemas de salud, ahora sufre lo que no puede ver a la hermanita de Nahiara”, dijo, aseverando que por este motivo pide la tenencia compartida de la restante niña.