Niña vive en cárcel con su madre: "No está bien cuidada", denuncia trabajadora

Policiales Padre pide recuperar a su hija de dos años que vive en la cárcel con su madre

Detalles del caso: por qué la mamá de la nena está condenada

Un joven pide que su hija, de dos años y tres meses, pueda vivir con él fuera de la cárcel. Desde su nacimiento, la pequeña está junto a su madre, que cumple una condena de 25 años de prisión en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná., de, que “Cada día me levanto y le pido a Dios sacarla de ahí para que tenga una vida como cualquier niño se merece. Quiero que tenga el derecho de ser libre, de disfrutar la vida, ir a la plaza, tener amigos, criarse en un buen ambiente”.Asegura que su hija no vive en buenas condiciones dentro del penal y pide su tenencia.Al respecto,dialogó con una agente penitenciaria, que prefirió mantener en resguardo su identidad, expresó que “estamos viendo que no hay resultados positivos como para que la nena tenga mejor calidad de vida, vemos que está en bajo peso, no habla, no come en horario, no está bien cuidada por la mamá. No podemos hacer nada nosotros y dando esto a conocer corremos riesgo de perder el trabajo”.Explicó que “no sabemos por qué no se toman medidas, supuestamente se mandan los informes que hacemos con respecto a la mamá de la nena. No vemos cambios y no sabemos qué es lo que impide que la nena salga del ámbito carcelario”.“Hace una semana está engripada, no va al jardín y está con medicación. Está baja de defensas porque no hace las cuatro comidas como corresponde. Se levanta al mediodía y hay cosas que escapan de nosotras. No nos dejan tener mucho contacto para darle el cariño que le falta”, dijo.Esta semana “la madre tuvo un altercado con una interna de su mismo pabellón sin tener el menor cuidado de que había muchos menores. No es un ámbito para que la nena viva. En este momento tenemos tres menores y dos en camino. En los otros dos casos no hubo problemas”.“Los niños necesitan ser felices, interactuar con otros niños, la cárcel no es un ámbito para que crezcan”, resaltó.En la madrugada del 18 de abril de 2015, Paula Araceli Benítez cometió un crimen. Junto a su novio de 17 años, no tuvo piedad en golpear con un palo de amasar cinco veces la cabeza de su madre, Lorena Zanetti, mientras dormía en la planta alta de su casa en calle Mir, entre Urquiza y 12 de Abril, en la ciudad de Colón. Luego, para terminar de consumar el crimen, enroló un cable en el cuello de la mujer de 38 años y la ahorcó.El padre de la joven, que en ese entonces tenía 18 años, se había ido a trabajar a una panadería a la 1 de la madrugada. Estaba contento porque por esos días se iba a comprar un auto, y para eso había retirado un dinero que tenía depositado en el banco y lo tenía guardado en la casa, a mano para hacer el negocio.Paula Benítez y su novio, que luego fue llevado a un juicio y recibió 10 años de prisión, aprovecharon la oportunidad y sorprendieron a la víctima golpeándola salvajemente con un palo de amasar en la cabeza. Le dieron cinco golpes en el cráneo y la dejaron indefensa. No conformes con esto, tomaron un cable, lo enrollaron en el cuello de la Zanetti y la estrangularon hasta matarla.Inmediatamente se apoderaron de una suma de aproximadamente 80 mil pesos que estaba en el placard, un arma de fuego calibre 44 mm, una cartera que contenía documentación, dinero de la abuela, y documentación de la víctima y de su esposo. Se llevaron un bolso con un equipo de DVD con su control remoto, celulares y ropa. Luego de todo eso, y con el objeto de ocultar el crimen, incendiaron la casa donde yacía la víctima y abandonaron el lugar.Apenas salieron de la casa, con los bolsos en sus manos, un testigo los vio y llamó a los bomberos, mientras la pareja salía corriendo y perdiendo cosas en el camino. Anduvieron varios kilómetros a pie por caminos vecinales y llegaron a San José. Allí abordaron un remís con destino a Concordia y fue en la ciudad del citrus donde fueron detenidos esa misma mañana. Apenas tuvieron tiempo de comprarse zapatillas y ropa nueva.Paula Benítez fue llevada a juicio en Concepción del Uruguay y el 2 de septiembre de 2016 se dictó la prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y criminis causae en concurso real con robo simple.