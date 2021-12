En Rosario, la cifra de homicidios ya es la más alta desde 2014

Cuando falta computar un mes de estadística para cerrar el año, tres datos sobresalen al dar un vistazo al panorama de homicidios en Rosario. Ya se sabe que la cantidad de asesinatos, 223 al terminar el mes pasado, es la más alta desde 2014. También que casi el 60 por ciento de los hechos tiene que ver con bandas delictivas o economías ilegales. Y un número impactante: en tres de cada cuatro crímenes se detectó algún componente de planificación, vale decir, no fueron espontáneos.



Tras el impresionante vuelco en los números en Rosario iniciada en 2013 en los delitos contra la vida, cuando comenzó la duplicación de las tasas de homicidio, 2021 será el tercer registro más alto. Al terminar noviembre se contabilizaban 223 homicidios en el departamento Rosario. Desde 2014 no se llegaba a una cifra tan alta. El año récord sigue siendo 2013 cuando un estallido hasta entonces inédito de violencia, mayormente impulsado por una confrontación de grupos criminales, produjo 271 muertes por homicidio. En 2014 hubo 255 (230 hasta noviembre de ese año). En 2015 fueron 234 (210 hasta noviembre).



Por plata

Otro punto muy destacado en el panorama de este tipo de incidente es el que indica los casos en que la muerte de una persona proviene del pedido de un tercero que no participa en la comisión material del crimen. Son los asesinatos por encargo o promesa de remuneración.



La existencia de un mandato o pacto previo es una fuerte novedad cultural que se afianza. Su emergente más claro es la existencia del oficio que trae aparejado: el de sicario. Matar tomó la forma de un trabajo. En Rosario casi la mitad de los crímenes de 2021 aparecen como resultado de un encargo. Es algo mucho más alto que en el promedio general de la provincia donde 3,4 hechos de cada 10 responden a este patrón.



También es muy alto el número de personas que mueren cuando el blanco del ataque debía ser otra. En Rosario una de cada diez víctimas de homicidio no eran las destinatarias principales de los ataques. Al guarismo acumulado en once meses del año esto implica que al menos 22 personas murieron por error o no fueron buscadas directamente por el agresor. En varios de estos casos esto ocurrió porque el que recibió la herida letal estaba cerca del destinatario escogido o porque justo pasaba por allí. Esto último le ocurrió hace nueve días a Gerardo Miqueo, un albañil de 50 años que trabajaba en la vereda frente a un búnker en barrio Ludueña, y recibió un disparo que le quitó la vida. En la ciudad de Santa Fe la cifra de muertes no previstas es mucho más baja que en Rosario: solo el 4 por ciento del total.



Estos son guarismos contenidos en el informe de actualización mensual de homicidios que realiza el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El documento reporta que vuelve a escalar el uso de arma de fuego como medio empleado para matar lo que explica la alta letalidad y la empinada cifra de muertes en comparación con otros distritos del país. En 2021 cerca de nueve de cada diez de las víctimas fueron agredidas con armas de fuego. Esta tendencia resulta ampliamente superior a lo observada en todos los años anteriores. Un 85,6% de las muertes fueron por disparos.



Contextos mafiosos

En Rosario seis de cada diez de las muertes de 2021 se dieron en el marco de organizaciones criminales o economías ilegales. Significa un repunte de más del 10 por ciento respecto del año pasado.



Por otra parte, casi dos de cada diez fueron por conflictos interpersonales que engloba a las disputas entre familiares, vecinos, o por riñas ocasionales entre personas a las que no se les detectó conexión con economías delictivas. Los de esta tipología bajaron respecto a los de 2020: de 31% del total de entonces al 17% este año.



El aislamiento preventivo y obligatorio ante la pandemia del año pasado implicó una escalada de conflictos domésticos diversos entre los cuales se contaron los delitos sexuales y el homicidio. Los homicidios en ocasión de robo durante 2021 fueron el 3,5 % del total.



Este año más del 66 por ciento de las víctimas de asesinato tenían entre 15 y 34 años. Nueve de cada diez de las víctimas totales fueron varones. En Rosario el porcentaje de mujeres como víctima permanece estable desde 2015 orillando el diez por ciento del total.



Las constantes se mantienen en general aunque con matices que varían. Lo que sigue como valor fijo en los delitos de alta lesividad, que repite este informe, es que en Rosario quien más cerca está de sufrir un homicidio es un varón joven, de entre 15 y 30 años, de un barrio no céntrico y de entorno social pobre. En una muy alta proporción agresor y víctima ocupan posiciones intercambiables y próximas en términos de edad, procedencia social y localización geográfica, lo que supone decir que se parecen mucho.



De los 223 asesinatos en el departamento dentro de los límites de la ciudad de Rosario se registraron 189. La ciudad que le sigue es Villa Gobernador Gálvez con 18. Siete sucedieron en Granadero Baigorria, seis en Pérez, dos en Piñero y uno en Villa Amelia. Los homicidios se producen mayormente en zonas de bajo desarrollo humano en un contexto donde la pobreza en la ciudad bordea el 42 por ciento.



Los crímenes están dispersos en la traza urbana pero se concentran: muy pocos en el área central de la ciudad, y más agrupados en lugares como la zona sur, la zona norte y especialmente áreas del sudeste. El informe menciona particularmente los barrios Tablada, la zona de Grandoli y Gutiérrez en el extremo sur, y Vía Honda y Godoy sobre el oeste como los más afectados. Siete de cada diez homicidios en Rosario este año sucedieron en la calle y no en ámbitos cerrados.



A nivel cualitativo hay otros datos interesantes. Hay 178 casos de los 223 en que se contaba con datos sobre dónde era el lugar donde vivían las víctimas. Aquí queda claro que más de la mitad de ellas encontraron la muerte a 500 metros o menos de donde se domiciliaban. Si se extiende a un radio de mil metros la proporción llega a seis de cada diez muertos. (La Capital)