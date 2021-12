Colectivo perdió una rueda y provocó un múltiple choque

Foto 1/2 Foto 2/2

Según los primeros reportes, el episodio se produjo luego de que la rueda de un colectivo se zafara de su lugar e impactara contra un camión que venía en sentido contrario. Ese vehículo, a su vez, golpeó contra el lateral de otro micro de pasajeros.



Al menos trece personas que viajaban en el colectivo que fue chocado por el camión sufrieron heridas, dos de ellas de consideración, y tuvieron que ser derivadas al Hospital de Casilda.



El incidente se registró alrededor de las 10.45, sobre la ruta nacional 33, a tres kilómetros del cruce con la ruta A012, en jurisdicción de Zavalla. Esa importante vía de comunicación se encontraba cortada al tránsito de vehículos y las autoridades implementaron desvíos en la circulación: del lado de Casilda había que tomar por la calle 9 de Julio, mientras que quienes circulan en sentido contrario deben desviarse a la altura del camino rural que pasa por la "Vieja herrería".



De acuerdo a los testimonios recogidos por La Capital en el lugar del siniestro, todo ocurrió cuando un colectivo de la empresa La Verde, que se desplazaba en dirección a Rosario, perdió una de sus ruedas del lateral izquierdo. El neumático que salió despedido impactó contra un camión cerealero que avanzaba en sentido contrario.



Al sufrir el sorpresivo golpe, el chofer del vehículo de carga perdió el control y no pudo evitar el impacto contra el lateral izquierdo de un ómnibus de la línea interurbana 33/9 que venía unos metros detrás del micro de La Verde y con dos automóviles que iban por delante. Tras ese impacto, el camión se despistó varios metros y terminó su carrera sobre un sembradío de maíz. Su conductor salió ileso.



Ignacio Brisio, el chofer del colectivo de la línea 33/9, apenas podía hablar al tomar dimensión de lo que pasó y pudo haber pasado si el camión pegaba más de lleno en la unidad que comandaba. "Fue una desgracia con suerte y un poco de muñeca", le dijo a La Capital unos minutos después del choque.



Una de las pasajeras de ese vehículo también contó: "Fue un susto tremendo. El ruido del golpe, los vidrios que estallaron y volaron por todos lados, la tierra que voló. Pensamos lo peor".



La mayoría de los heridos presentaban lesiones cortantes producto del golpe y de los vidrios que se hicieron añicos. En líneas generales, las lesiones que sufrieron los pasajeros no revestirán gravedad, pero según trascendió dos de ellos fueron derivados para una mejor atención al Hospital de Casilda.



No fue una tragedia por muy poco casi en el mismo lugar donde el 24 de febrero de 2017 chocaron dos ómnibus de la empresa Monticas, siniestro que dejó como saldo trece personas muertas.