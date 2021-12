Confirmaron la identidad del hombre asesinado a puñaladas en Paraná

Pablo Britos, de 40 años de edad, quien tenía como último domicilio la Villa 351 de la capital entrerriana es la persona que fue asesinada el miércoles a la tarde en la capital entrerriana.



De acuerdo con lo que pudieron establecer los investigadoreshacía poco más de un año que había cumplido una condena en una causa por lesiones grave.



Este hombre fue ultimado de al menos una puñalada en el pecho en horas de la tarde del miércoles en calle Ruperto Pérez y 29 de septiembre de la capital entrerriana. El crimen ocurrió alrededor de las 18.



En el lugar encontraron una mochila con ropa y otras pertenencias de la víctima, pero no llevaba consigo ninguna identificación. En tanto, los vecinos señalaron a los investigadores que lo habían visto por esa zona de barrio Rocamora, pero que no tenían información acerca de quién se trataba. Tampoco nadie acudió a la Policía o a la Justicia por alguna persona que hubiera desaparecido.



Es por ello, que los pesquisas debieron aguardar hasta esta mañana para, a través de la intervención de Criminalística, obtener los datos filiatorios.



En principio, había trascendido que podría tratarse de algún sujeto privado de su libertad. Sin embargo, el jefe de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, señaló que desde la División Homicidios “hablaron con personal de la Unidad Penal, para saber si tenían alguna persona que no había regresado, pero reportaron que no”. Sin embargo, “llamó la atención las condiciones en que se encontraba, con una mochila con ropa y otros elementos”.



Esta madrugada, desde la Policía aseguraron que tenían “pistas firmes” para hallar al autor del crimen.