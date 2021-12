Incertidumbre en torno al hombre asesinado en Paraná: buscan a quien lo apuñaló

Un hombre que tendría entre 30 y 40 años fue ultimado de al menos una puñalada en el pecho en horas de la tarde del miércoles en calle Ruperto Pérez y 29 de septiembre de la capital entrerriana. El crimen ocurrió alrededor de las 18 y hasta la mañana de este jueves, el fallecido no había sido identificado. El autor tampoco estaba detenido.En el lugar encontraron una mochila con ropa y otras pertenencias de la víctima, pero no llevaba consigo ninguna identificación. En tanto, los vecinos señalaron a los investigadores que lo habían visto por esa zona de barrio Rocamora, pero que no tenían información acerca de quién se trataba. Tampoco nadie acudió a la Policía o a la Justicia por alguna persona que hubiera desaparecido.Es por ello, que los pesquisas aguardaban el inicio de la autopsia, previsto para las 8.00 de hoy para que, a través de la intervención de Criminalística, se puedan obtener los datos filiatorios del hombre ultimado.Esta madrugada, desde la Policía aseguraron que tenían “pistas firmes” para hallar al autor del crimen.Anoche, el funcionario señaló aque la víctima tiene “una herida de arma blanca a la altura del pecho”, aunque acotó que “queda pendiente el resultado de la autopsia”.El funcionario policial manifestó que, a partir de las órdenes impartidas por el fiscal, Laureano Dato, “se está hablando con personas que podrían aportar datos”.Precisó que “por lo que tenemos el hecho fue en la plaza y el hombre caminó varios metros”, hasta que cayó en la vereda.Finalmente, ratificó que, por los dichos de vecinos, algunas personas se habrían encontrado consumiendo bebidas alcohólicas y el crimen habría ocurrido a partir de una pelea entre dos de las mismas.