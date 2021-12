Video: agente de tránsito volteó con un palo a motociclista que corría picada

Un motociclista que corría picadas fue derribado de un golpe con un palo por un agente de tránsito en Catamarca. Después de que se difundiera el video del episodio, el hombre pidió colaboración para identificar al efectivo y dijo que busca "justicia", aunque también recibió numerosas críticas por participar de esas carreras informales y peligrosísimas.El incidente ocurrió el martes a la madrugada, en una convocatoria de decenas de motoqueros que el 8 de diciembre suelen recorrer la capital catamarqueña y sus alrededores, a toda velocidad, haciendo rugir los motores y sonar las bocinas.Es una práctica que hace años genera cuestionamientos en la ciudad y que suele generar detenciones. Las quejas abundan en que los motoqueros avanzan por el centro de la ciudad sin respetar las señales de tránsito, generan ruidos molestos con las bocinas y cometen actos de imprudencia hacia otros conductores y peatones, entre ellos, las carreras ilegales.Alertada por los mensajes en redes sociales, la Policía provincial dispuso un operativo numeroso para desmontar la convocatoria, con la adhesión de Unidades Especiales y de la Dirección de Seguridad Vial, entre otros organismos. Al final de la noche secuestraron 84 motos y arrestaron a 9 personas por incumplir el código de faltas.Los vecinos, desde sus autos y sus casas, retrataron con fotos y videos la recorrida nocturna de los motoqueros, que provocó un caos. También los participantes registraron algunos momentos.En una de d esas imágenes se observa que, en uno de los operativos cerca del dique el Jumeal (en el oeste de San Fernando del Valle de Catamarca), un agente derribó de un golpe a un motociclista que intentaba escapar a toda velocidad.A los 42 segundos del video se ve que una persona vestida con chaleco de seguridad impactó con un palo a un motociclista. El hombre perdió el control del vehículo y, unos 20 metros más adelante, se estrelló contra el asfalto.

Horas más tarde, el motociclista subió una publicación a su cuenta de Facebook para recabar información que permita identificar a la persona que lo golpeó."Si alguien sabe quién fue el policía que me pegó y me hizo chocar con el móvil, le agradecería que den datos... Esto no va a quedar así, necesito que se haga justicia, encima que hasta la billetera me sacaron", escribió el joven, según recogió el diario El Esquiú.Una fuerte versión indica que no se trata de un policía, sino de un agente de tránsito que formó parte del operativo especial.La publicación del motociclista generó cientos de reacciones, aunque no todas fueron muestras de apoyo. Muchos usuarios lo criticaron por participar de las picadas y poner en riesgo la vida de los vecinos.El peligro es aún mayor en estos días. Es que al menos 90 mil personas ingresaron a Catamarca para formar parte de la gran fiesta religiosa del noroeste argentino, la Procesión de la Virgen del Valle, que tiene lugar este miércoles en el Parque Adán Quiroga.Este año, la cita religiosa tiene un ingrediente adicional: volverá a contar con fieles en las calles, después de las fuertes restricciones por el coronavirus que imposibilitaron celebrar la procesión con normalidad a fines de 2020.