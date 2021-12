"Saltó" la térmica en una vivienda y se produjo un principio de incendio

Un principio de incendio se registró en la intersección de calles Williams y Anselmi, en barrio Mosconi III.Según informó una vecina a, “el nene de la casa estaba solo, saltó la térmica y empezó a salir humo. Se asustó y salió a avisarnos. Mi esposo fue a ver qué pasaba, pero llamamos a los Bomberos porque no sabíamos si podíamos controlarlo. Trajimos arena, un vecino sumó un extintor”.“Lo importante es que no pasó nada, sacamos los colchones. Era impresionante el chisperío. Se prendió fuego una parte del ropero”, comentó la mujer.Confirmaron que no hubo personas heridas. Destacaron el trabajo de los Bomberos Zapadores y la Policía.