Hombre que mató a otro con un hacha será derivado a hospital neuropsiquiátrico

En la mañana de este martes, la Jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Melisa Ríos ordenó el traslado de Héctor Germán Padilla, de 40 años, acusado del homicidio de Elides Monges de 73 años de edad, al hospital neuropsiquiátrico de la ciudad de Federal.



Vale recordar que el crimen ocurrió el 5 de agosto pasado. Por el hecho, se le imputó el delito de homicidio agravado (art. 80 inc.2 del CP) y daños (art. 183 CP)- en relación a los que produjera en el auto de una vecina que dio lugar a la intervención de Monges en el lugar- en concurso real en sí (art. 54 CP).



Esta medida, solicitada en primer lugar por la defensa quien ofreció su internación en el hospital especializado de Paraná, viene a cuenta de los resultados del informe psiquiátrico que presentara el ETI a pedido de la fiscalía en relación a Padilla. Lo más relevante de este documento, firmado por la psicóloga Belén Tito y el psiquiatra José Cabeluzzi, es que ambos profesionales señalan la peligrosidad de Padilla tanto para sí como para terceras personas, ya que se observaron algunos problemas, tales como: un leve retraso mental, trastornos psicóticos, y un limitado poder de control de sus impulsos. Por otro lado, indicaron un tratamiento psicológico y psiquiátricos para él ya que, al momento de efectuar la pericia, no contaba con ninguno de ellos, situación que le fuera informado a la justicia por la propia defensora desde un primer momento al mencionar los intentos de internaciones y/ o la falta de cumplimiento en los tratamientos ambulatorios propuestos por diferentes profesionales de salud mental.



En este sentido, la defensa oficial ejercida por Romina Pino, solicitó en base a ello el traslado provisorio de su defendido al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná para recibir la asistencia necesaria, ya que no se le es dada en la unidad penal donde se encuentra alojado- UP N° 1 de Paraná-. Destacó que es necesaria la notificación de esta situación a la defensoría civil para que intervenga en el cumplimiento de sus derechos, en respeto a la normativa nacional de salud mental y a los diversos tratados internacionales sobre la temática indican un especial tratamiento para las personas que padecen enfermedades mentales, como es en este caso.



Sin embargo, el fiscal Chichi destacó que, si bien el informe recibido del ETI no es definitivo, señaló que el lugar propuesto por la defensa no es el más seguro para cumplimentar la medida que ya se había dispuesto sobre el imputado, es decir, el cumplimiento de la prisión preventiva en resguardo de los riesgos procesales de la investigación. En relación a ello, mencionó que el informe expresa claramente el peligro que implica para sí y para otros la actual situación de salud mental de Padilla, por ende, le pareció más conveniente que sea trasladado al Hospital Neuropsiquiátrico de Federal.



Por su parte la querella, a cargo hoy del abogado técnico Pablo Cura- quien junto a su colega Sebastián Arrechea representan a los familiares de Monges- acordó plenamente con el pedido de la fiscal.



En este sentido, y evaluando las propuestas presentadas, la magistrada ordenó el traslado de Héctor Germán Padilla al Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de Federal tal como lo requirió la fiscalía, a los fines de garantizar tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico adecuado. Ello en el marco de los diversos tratados internacionales y en relación a la ley de salud mental nacional que establecen expresamente que aquellas personas que padezcan alguna alternación de sus facultades mentales deben recibir trato humano digno y cumplir con las medidas dispuestas en un lugar acorde a sus afecciones. Por otro lado, la jueza mencionó que se le notificará de esta resolución al Defensor General de la provincia de Entre Ríos Maximiliano Benítez, para que conjuntamente con la defensoría civil de la jurisdicción busquen alternativas al caso.



En definitiva, el imputado será trasladado desde la Unidad Penal N° 1 donde actualmente está alojado, hacia el neuropsiquiátrico de Federal, y permanecerá con custodia permanente de un personal policial a los fines de cumplir el mandato judicial dispuesto el 5 de noviembre pasado.



Sobre la causa

El hecho investigado ocurrió en agosto de este año, cuando un hombre de 73 años intentó defender a una vecina de los ataques que Héctor Germán Padilla, de 40 años, le estaba produciendo en su vehículo. En ese momento, lo atacó con un hacha produciéndole cortes en la cabeza y su cuerpo, siendo trasladado al Hospital local, lugar en el que falleció luego de varios días de internación. Al momento de la agresión, Padilla intentó darse a la fuga siendo interceptado en un descampado por personal policial. Según la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima, la muerte se produjo a raíz del salvaje ataque.

Por este hecho la fiscal lo imputó de los delitos de homicidio agravado en calidad de autor y daños, en concurso real en sí (arts. art. 80 inc.2; 45; y 186 del CP respectivamente. (La Pirámide)